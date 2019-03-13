　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

中鋼前二月稅前盈餘34億元　法人：鋼價走高後市看好

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上，法人認為有利中鋼後市表現。（圖／中鋼提供）

▲國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上，法人認為有利中鋼後市表現。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公告最新財報，今年前二月稅前盈餘34.52億元、年減8%，每股合併稅前盈餘為0.22元；法人表示，隨著第二季鋼價盤勢走揚，可望挹注中鋼營收獲利，看好後市表現將有一波反彈。

依據財報，中鋼今年2月合併稅前盈餘12.89億元，年減8.9%，主因在於2月適逢農曆春節，連假長達九天，加上228連假，真正上班天數僅15天，拉低獲利表現，單月盈餘為2017年6月至今20個月來新低。

請繼續往下閱讀...

中鋼表示，第二季國際鋼價上漲力道強勁，但考量下游接單競爭力，決定今年第2季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，五大鋼品適度微漲，最高調漲490元。

法人表示，觀察國際鋼市，鋼價自2017年第4季持續上漲至2018年第4季，連續五季走高，直到2018年第一季下跌，形成利差縮減，但是今年4月開始的第二季盤勢上揚，中鋼預估3月出貨量將優於2月，將挹注營收明顯反彈。

中鋼表示，因土耳其／俄羅斯等國隨幣值回升及鋼廠維修減產，低價鋼品擾市情況已不復見，加上美國各大鋼廠、歐洲ArcelorMittal及中國寶武鞍鋼等，相繼在2019新年後調漲價格以提振市況，國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上。

ET快訊
快訊／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！一對母子詭異倒旁邊草地
前妻路邊痛哭影片曝光！劉至翰「想知別的女人風韻」2次婚都有小
最強奶媽甩肥肉！原地踩踏10秒「彈跳震暈」22萬網友

關鍵字：鋼鐵股,中鋼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

柯P也按讚的烘焙展亮點　奧斯卡晚宴指定甜點首度登台

影／長榮航看好客運前景　林寶水：市場能量在就有希望

影／美中貿易戰延燒「有如海浪起伏」　長榮張正鏞：是挑戰也是機會

影／燒肉名店乾杯徵才上百名　祭「靈魂洗滌假」、起薪上看50K

捷迅拿下大陸郵政業務　去年每股賺2.81元年成長近三成

影／特斯拉「砍半價」啟動平民化　法人看好和大、東陽後市

淘帝前二月營收7.5億元創新高　看好陸二孩經濟紅利前景

正德海運獲利創六年新高　去年每股賺0.62元

影／它把自助洗衣店開進總統府　上洋最快第二季登錄興櫃

自助洗衣掀創業潮　「用APP全程掌控送洗流程」超商也搶進

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

魏應充讓味全龍復活　球迷私訊秀珍藏30年棒球打氣

智慧型手機銷售面臨瓶頸　三星高東真：AI和5G將助扭轉頹勢

公股行庫砸逾千億迎鮭魚返鄉、台商回台投資

中鋼前二月稅前盈餘34億元　法人：鋼價走高後市看好

錢櫃砸67億併好樂迪有新進度　公平會要辦座談會

歐美股漲跌互見市場觀望　台股開盤跌12點指數多空交戰

麗豐-KY去年每股賺15.4元　決議配發現金股利12元

台指期多空拉鋸開跌逾20點　電子、金融期指連袂開低

抓對一個趨勢　柏文靠運動健身13年變成百億市值公司

凍電價壓油價　國營事業虧損破洞越來越大

【法治時報專訪王令麟 1】限制出境遙遙4年　無奈被當司法績效

陸政協委員駱沙鳴：把「兩岸一家親」變成「兩岸一家人」

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

找蔡炳坤當副手拉攏國民黨？柯文哲：心無藍綠沒有罣礙

魏應充讓味全龍復活　球迷私訊秀珍藏30年棒球打氣

智慧型手機銷售面臨瓶頸　三星高東真：AI和5G將助扭轉頹勢

大陸若送兩隻貓熊　蘇貞昌：我們回送兩隻獼猴

省6千！內政部降稅金搶包租　新「包租代管」契約出爐

心疾20年！91歲爺「電燒心臟」　一尾活龍秀「功夫」

鋒面將一波接一波！好天氣只到今晚　北台灣明又轉溼涼

財經熱門新聞

新制勞退虧錢..勞退帳戶被扣9..

2022正式上路！勞部宣布值班..

網友存款遭嗆　土銀道歉了

凍電價壓油價　國營事業虧損破洞..

友達自己種櫻花步道　12年種下..

報稅權益別睡　今年必知的新規

誠美材經營權之爭　學界批漠視公..

郭董愛物園祭拜亡妻林淑如報喜訊

郭董批微軟停留PC時代　不找G..

怒嗆微軟　郭台銘：鴻海不會有損..

柏文靠運動健身創造百億市值公司

華映債權　銀行始認損提呆

勝利讓YG市值蒸發32億　K-..

更多熱門

相關新聞

中鋼公告第二季盤價　五大鋼品最高調漲490元

中鋼公司今（8）日開出最新盤價，儘管第二季國際鋼價上漲力道強勁，但考量下游接單競爭力，決定今年第2季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，五大鋼品適度微漲，最高調漲490元。

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起薪最高38.4K

蘇揆一聲令下　勞部火速預告漁民納責任制

大成鋼受惠退稅利益　法人估現金股利上看3元

中鋼1月營收逾360億創歷史次高　第二季調漲盤價可期

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

善美：一直被女前輩警告小心勝利

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面