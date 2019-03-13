中鋼前二月稅前盈餘34億元　法人：鋼價走高後市看好

▲國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上，法人認為有利中鋼後市表現。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公告最新財報，今年前二月稅前盈餘34.52億元、年減8%，每股合併稅前盈餘為0.22元；法人表示，隨著第二季鋼價盤勢走揚，可望挹注中鋼營收獲利，看好後市表現將有一波反彈。

依據財報，中鋼今年2月合併稅前盈餘12.89億元，年減8.9%，主因在於2月適逢農曆春節，連假長達九天，加上228連假，真正上班天數僅15天，拉低獲利表現，單月盈餘為2017年6月至今20個月來新低。

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中鋼表示，第二季國際鋼價上漲力道強勁，但考量下游接單競爭力，決定今年第2季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，五大鋼品適度微漲，最高調漲490元。

法人表示，觀察國際鋼市，鋼價自2017年第4季持續上漲至2018年第4季，連續五季走高，直到2018年第一季下跌，形成利差縮減，但是今年4月開始的第二季盤勢上揚，中鋼預估3月出貨量將優於2月，將挹注營收明顯反彈。

中鋼表示，因土耳其／俄羅斯等國隨幣值回升及鋼廠維修減產，低價鋼品擾市情況已不復見，加上美國各大鋼廠、歐洲ArcelorMittal及中國寶武鞍鋼等，相繼在2019新年後調漲價格以提振市況，國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上。