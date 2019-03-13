錢櫃砸67億併好樂迪有新進度　公平會要辦座談會

▲錢櫃、好樂迪近期重啟合併案，公平會表示，已收到結合申請，預計要辦座談會。（圖／業者提供）

記者紀佳妘／台北報導

KTV兩大龍頭錢櫃、好樂迪過去曾數度申請合併，不過因有壟斷市場的嫌疑，屢次遭公平會駁回，近期再度重啟合併案，得先通過公平會審查。公平會主委黃美瑛今（13）日表示，目前收到結合申請，未來將會召開座談會，聽取各界意見。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會主任委員黃美瑛列席報告業務概況，並備質詢。黃美瑛在會前接受媒體訪問時指出，錢櫃與好樂迪合併案一定會積極辦理，攸關民眾平常工作之餘的娛樂，希望不要因為該合併案，進而影響消費者權益，強調目前收到結合申請，未來預計召開座談會，聽取各界意見。

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至於美國電動車大廠特斯拉日前無預警宣布，全系列車款大幅減價，引發舊車主不滿，因此向公平會檢舉，不過近期又延後關門市並漲價，黃美瑛對此表示，公平會已經有收到檢舉案，目前正在了解當中，同時也會了解商業是否有違反公平交易法的規定。

此外，被媒體問及TutorABC一事，黃美瑛表示，一般來說，若是智慧財產局授予商標權的話，應是保障「TutorABC」這個詞，因為「Tutor」是通用詞，公平會也會去了解，因此「非常有爭議爭議空間」。

黃美瑛說，目前尚未收到檢舉函，且智慧財產權必須經過相關主管機關認定，是否有違反公平交易法，因此是否立案，還需進一步了解。