紀念孫中山　洛杉磯華僑：有我們才有中華民國

▲國父孫中山。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

國父孫中山在1925年3月12日因肝膽癌症過世，今年為逝世94週年，不僅在台灣與大陸地區舉行追思會，洛杉磯華僑也進行悼念，「國父在1904年到1914年間曾訪問洛杉磯地區四次，為革命奔走募款，得到僑胞的支持和協助，才得以建立中華民國。」

大陸政府3月12日在北京中山公園中山堂舉行儀式，緬懷孫中山先生逝世94週年。據報導，上午9時，參加拜謁的省、市人大常委會、中共江蘇省委統戰部與南京市委統戰部等政要進入祭堂，在孫中山先生銅像前列隊肅立，行鞠躬禮。

儀式在上午11時30分開始，由民革中央副主席劉家強主持，全國政協副主席楊傳堂、中央統戰部副部長許又聲、民革中央副主席王紅等代表進行獻花。

▲國父紀念館（圖／記者黃克翔攝）

孫中山先生在洛杉磯宣揚的自由、民主與人權價值迄今深深影響海外僑胞。洛杉磯羅省中華會館暨南加州僑學界在每年3月12日孫中山先生逝世紀念日、3月29日青年節與11月12日國父誕辰紀念日等，都會組織在地華僑在中心廣場孫中山先生銅像前獻花致敬。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長暨洛僑中心主任翁桂堂表示，「孫中山先生與海外僑胞，特別是洛杉磯的連結，是非常亙久綿長的，國父在1904年到1914年間曾訪問洛杉磯地區四次，為革命奔走募款，得到僑胞的支持和協助，才得以建立中華民國。現在中華民國臺灣最能落實他自由、民主理想，期望大家繼續努力，支持中華民國捍衛自由民主。」