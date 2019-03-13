麗豐-KY去年每股賺15.4元　決議配發現金股利12元

▲克麗緹娜上海松江工廠。（圖／克麗緹娜網站）



記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY （4137）2018年全年合併營收為45.79億元，稅後淨利達12.19億元，稅後每股盈餘15.4元，營收、獲利皆創新高，董事會決議2018年擬配發每股現金股利12元，配發率達78％，現金殖利率約為4.29％。

麗豐-KY去年全年合併營收為45.79億元，年增39.13％，稅後淨利達12.19億元，年增109.08％，稅後每股盈餘15.4元，年增107.83％，營收、獲利皆創新高，主要受惠旗下主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」規模經營的效益顯現，2018全年營收年增將近4成的成長，並在品牌行銷上，推進「新美力購物平台」及「雅樸麗德醫美診所」強勁的銷售成長。

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麗豐-KY董事會決議通過2018年股利政策提案，考量公司財務體質健全且營運現金充沛，為將營運成果回饋全體股東，2018年擬配發每股現金股利12元，配發率達78％，現金殖利率約為4.29％。

展望2019年第一季，受惠大陸美容保養市場需求仍保持成長趨勢，麗豐看好旗下克麗緹娜單店銷售表現持續穩定成長，挹注整體營運良好的成長動能，同時積極開發大陸空白市場業務、精準行銷投放、有效管理等策略發展，有信心達成今年度「克麗緹娜」加盟店展店400到500家的目標。