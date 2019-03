「將蘋果帶向更高境界的天才」　庫克傳記將發行

▲蘋果執行長庫克的傳記即將發行。(圖/翻攝亞馬遜書店)

財經中心/綜合報導

又有一本蘋果相關書籍要推出了!這次是蘋果執行長庫克(Tim Cook)的傳記,書名為《Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level》(暫譯:《提姆庫克:將蘋果帶向更高境界的天才》)。

據外國科技網站《9to5mac》報導,這部庫克傳記的作者為Leander Kahney,他先前也曾為蘋果首席設計師喬納森伊夫撰寫傳記,這次庫克的傳記是該名作者貼身採訪庫克5年後所撰寫的,預計將於今年4月16日上市,售價為13.99美元。

據了解,這本書內容主要是講述在蘋果創辦人賈伯斯過世後,接手蘋果的庫克如何帶領蘋果繼續往前邁進。因為在賈伯斯過世後,大家都很難想像是誰能接手蘋果,尤其是庫克,因為他是一位相當重視個人隱私的高管。Leander Kahney透過與多位蘋果內部員工進行訪談,來講述庫克如何透過其在業界的經歷來領導蘋果。

這本書也將從幕後的角度來談論當初蘋果如何與聯邦調查局(FBI)針對iPhone手機解鎖問題進行辯護、庫克如何改變蘋果公司對環境的影響,和他如何利用過去在IBM及其他公司的經歷來領導蘋果,讓該公司成為美國第一間市值突破一兆美元的公司。