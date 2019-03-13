歐美股漲跌互見市場觀望　台股開盤跌12點指數多空交戰



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

英國首相脫歐，歐股漲跌互見、美股也表現不一，不過台積電 ADR 溢價高達2%，可望扮演多頭先鋒，向年線靠攏。今（13）日電子股熄火，台股集中市場加權指數開盤下跌12.06點，以10331.27點開出，不過，在光電及傳產股走揚下，指數由黑翻紅，維持小漲格局。



歐股方面，英國首相梅伊雖然修改脫歐協議內容，但新協議在國會過關希望渺茫，英鎊應聲走貶，支撐倫敦股市上漲0.3%，以7151.15點作收；德國法蘭克福DAX 30指數下跌0.2%，收在11524.17點；巴黎CAC40指數小漲0.1%，收5270.25點。

最新公布的通膨數據溫和，凸顯出聯準會對升息的鴿派立場，周二美股標普500指數和那斯達克指數上漲，受到波音連跌第2日影響，道瓊指數收黑。道瓊工業指數跌96.22點或0.38%，為25,554.66點。標普500指數漲8.22點或0.30%，為2,791.52點。那斯達克指數漲32.97點或0.44%，為7,591.03點。

法人指出，若外資持續買超，台股有機會挑戰年線；選股方面，蘋果本月25日將舉辦春季發表會，近期獲券商調升其評等，推升蘋果股價大漲，建議可留意台蘋概股波段操作。