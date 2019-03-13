台指期多空拉鋸開跌逾20點　電子、金融期指連袂開低

▲美國股市漲跌互見，台指期今天一早壓回盤下整理，指數下滑逾20點。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

英國脫歐僵局未解，使得歐美股市漲跌互見，亞股也各自表態，台指期今（13）日震盪走低，電子期指、金融期指齊挫，一早壓回盤下整理，指數下跌逾20點，截至8點47分在10320點附近震盪，依然力挺在10300點關卡之上。

在通膨數據緩和下，加上美國聯準會偏向鴿派，帶動標準普爾500指數終場上漲8.22點，漲幅0.3%，收在2791.52點，那斯達克指數也漲32.97點，漲幅0.44%，以7591.03點作收，而道瓊工業指數則在波音股價重挫拖累下，尾盤下挫96.22點，跌幅0.38%，收25554.66點

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台股期現貨周二雙雙攻破10300點關卡，台股一路震盪走高，在蘋概股引領向上，指數一度大漲逾百點，各類股皆有表現，終場上漲93.05點，以10343.33點作收，成交量1098.71億元，三大法人合計買超48.86億元，其中自營商買超8.25億元，投信買超7.83億元，外資及陸資買超30.78億元。

台指期昨天也跟上這波走勢，指數開高走高，盤中一度向10400點關卡靠攏，終場上漲121點，收在10348點，與現貨相較，正價差4.67點，成交量10萬9094口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2139口至2萬6887口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1463口至5萬6571口。