抓對一個趨勢　柏文靠運動健身13年變成百億市值公司

▲本土最大健身品牌柏文（8462）。（圖／翻攝謝金河臉書）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河12日在臉書以「看對趨勢也可以創造百億企業！」為題發文，他表示，本土最大健身品牌柏文（8462）看準運動產業商機，近年來透過用心經營，竟創造出百億市值，令人刮目相看。

謝金河近日進行高雄參訪，在行程中他碰巧經過柏文旗下的健身房品牌「健身工廠」，他特別走進去參觀，他發現在中午吃飯時間，裡面仍有滿滿的人在運動健身，尤其是女性上班族。

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他表示，柏文是2005年從高雄左營博愛三路發跡，公司到了2012年股本才只有1億元，但該公司抓準了運動健身的趨勢，每年營收、獲利都大幅成長，在2012年時該公司營收只有4.05億元，但去年已達到30.02億元，淨利更是從只有4900萬元到去年超過3億元。

柏文的營收已經連續19季創新高，光是去年12個月內，就有9個月創新高，若以2018年的營收來看，柏文的休閒運動及娛樂服務營收達18.16億元，拜近年教練課愈來愈興盛，柏文的教練課程營收也達到10.24億，今年該公司至少還要再開6間店，將事業版圖往新北、桃園、新竹、台中、雲林和屏東拓展。

該公司股價乍看已經漲到近200元，市值達113億元，謝金河認為，柏文竟能透過看起來不太起眼的運動產業，創造百億市值的公司，相當令人刮目相看。