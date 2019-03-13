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十大正妹議員爆新歡！電眼男入愛巢過夜　暗巷摟腰腰直擊

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圖、文／鏡週刊

台北市議會果然不負政壇桃花窟名號！新科時代力量台北市議員林穎孟外形亮眼，選前曾被網紅蔡阿嘎盤點為10大正妹議員候選人，昔日與社民黨市議員苗博雅的同志戀人關係屢成話題，但本刊直擊，林穎孟與外型俊俏、擁有一雙電眼的辦公室執行長Carlos出雙入對，2人白天保持距離維持主從關係，入夜後即轉換成情侶模式，不只甜蜜牽手逛街、伴騎單車，還多次相偕回家過夜，戀情發展神速，過往曾遭苗博雅劈腿情傷的林穎孟，看來已徹底甩開遭苗博雅劈腿情傷的陰霾。

▲▼03/07 10:53，美女議員林穎孟熱戀辦公室執行長Carlos，2人在公開場合相處刻意謹守分際，但肢體仍會不經意流露愛意。（圖／鏡週刊提供）

▲03/07 10:53，美女議員林穎孟熱戀辦公室執行長Carlos，2人在公開場合相處刻意謹守分際，但肢體仍會不經意流露愛意。（圖／鏡週刊提供，下同）

3月10日是圖博（西藏）抗暴60週年，在台藏人團體和支持西藏議題的社團，7日上午在立法院群賢樓舉辦記者會，包括民進黨、時代力量、社民黨都派代表冒雨到場力挺，曾是同志戀人的社民黨議員苗博雅及時代力量議員林穎孟難得同框，在記者會場再度聚首，但2人互動不多，僅簡單寒喧就各自散開，連眼神都不曾交集。

▲▼03/07 10:53，美女議員林穎孟熱戀辦公室執行長Carlos，2人在公開場合相處刻意謹守分際，但肢體仍會不經意流露愛意。（圖／鏡週刊提供）

▲林穎孟與苗博雅從親密戀人變成政敵，3月7日難得同場出席記者會同框。

對照跟昔日的戀人重逢時雲淡風輕，林穎孟在記者會後，由一名英挺斯文、擁有一雙迷人電眼的男子陪同走向捷運善導寺站，2人各撐著一把傘，從群賢樓到捷運站短短10分鐘路程，沿途有說有笑，電眼男說話時，林穎孟時而靦腆燦笑，時而含情脈脈，更不時四目交接，互換眼神，看似默契十足，但肢體互動仍刻意保持分際。

▲▼03/07 10:53，美女議員林穎孟熱戀辦公室執行長Carlos，2人在公開場合相處刻意謹守分際，但肢體仍會不經意流露愛意。（圖／鏡週刊提供）

▲林穎孟暗巷摟著電眼男的腰。

不過，離開公眾場合，2人的關係瞬間進化成愛侶，本刊近2週來，曾多次直擊，林穎孟早就多次打包電眼男回到師大商圈附近的住家過夜，儘管2人白天仍會刻意維持議員老闆與助理的關係，沒有特別親密的肢體接觸，一到下班或晚上2人獨處的時間，才自動轉換成戀人模式，不只多次在馬路上牽手漫步、騎單車，甚至一起過夜。

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