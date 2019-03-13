香港AEON永旺百貨來台採購　首站台南 熱鬧登場

▲貿協舉辦「香港永旺AEON台南採購政策說明會暨洽談會」。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

經濟部國際貿易局委託外貿協會邀請全球第十大零售集團AEON Group旗下香港永旺來臺採購，採購品項多元，包括冷凍及冷藏食品、食品乾貨及飲料、生鮮蔬果等，由AEON 3名採購人員及其配合進口商來臺，對台灣相當重視。

外貿協會今年1月在香港首次舉辦「春節臺灣水果嘉年華」記者會，獲得香港各界熱烈廻響後，打鐵趁熱、乘勝追擊，2月邀請香港「一田超市」來臺舉行採購洽談會，3月再邀請「香港AEON永旺百貨超市」來臺。貿協並於3月初東京食品展期間，前往日本AEON總公司拜會高層，成功邀請日本AEON海外部長於4月來臺採購，將為臺灣農產品及加工食品業者帶來新商機。

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貿協說，這次「香港永旺AEON台南採購政策說明會暨洽談會」廠商展出的品項中，買主對於手工蘆薈麵條、蘆薈吸凍、具有機認證的生鮮蔬果（包含彩色小番茄、香瓜、火龍果等）、牛肉丸、滴牛肉精、冷凍剝殼蝦、冷凍蝦水餃、牛蒡茶、薑母茶、柚子蔘等極有興趣，有意願採購至香港。

貿協表示，為協助農產品拓展國際市場，貿協舉辦多項推廣活動，未來將攜手地方政府，協助縣市農會拓銷，本(108)年預計辦理多場採購洽談會，以服務北、中、南部地區農會及業者，未來持續努力，協助將臺灣優質的生鮮蔬果、水產品、加工食品推展到國際市場拓銷全球。