凍電價壓油價　國營事業虧損破洞越來越大

▲▼國際能源價格上揚，但是國內油價電價持續壓著不漲，雖說有利民生，但國營事業虧損變大，這顆未爆彈要如何解。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

經濟部所屬國營事業今年因國際油價變化大造成營收大減，讓台電、中油虧損增加，且未來隨「電價凍漲」、國內油價受到「亞臨最低價」限制，都讓中油台電叫苦，虧損金額持續增加。

原定3月份經濟部會召開電價審議委員會來決定4月起的新電價，不過過去經濟部曾發新聞稿暗示，說今年電價「不調漲」，經濟部長沈榮津在立法院經濟委員會說，今年國際油價每桶65美元，相較於去年還便宜10美元，相對沒有調漲壓力，不過最終仍得尊重電價審議委員會的決定。

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而當經濟部暗示電價後，雖然可以平抑電價來穩定物價，但是台電過去因為國際能源價格上揚讓發電成本不斷攀高，吃掉去年的獲利，虧損102億元，中斷過去三年有盈餘的狀況，並讓累積虧損1390億再擴大，若是今年四月電價不調漲，繼續讓電價維持去年四月以來的水準，台電累虧的大洞將沒有補平的一天。

至於中油近期則深受「亞洲鄰國最低價」所苦，因國際油價持續上揚，連帶國內油價會隨著上漲，但因油價公式中藏有一條「亞鄰最低價」限制，必須讓台灣油價保持在最便宜的狀態，但卻因韓國急於打消庫存、加大汽油銷售而降低稅前售價，迫使中油必須跟隨，過去中油預估，只要價差超過1元，中油每個月會因此損失1億元。

另外在台水及台糖方面，台水稅前盈餘1.55億元，與去年同期相比減少2.09億，台水說這跟折舊費及向北水購買清水有關。台糖2月份稅前虧損1.29億元，台糖解釋這跟2月工作天數少，又碰上春節發放獎金，以及2月沒有認列營建收入。

不過值得注意的是，台糖量販由過去的獲利轉為虧損，光是去年就大虧3億拖累台糖營收，因此傳出台糖有意把店面轉租給家樂福，不過這還要等家樂福法國總部確認同意後才會繼續進行，後續動態仍需注意。

▼國際能源價格上揚，但是國內油價電價持續壓著不漲，雖說有利民生，但國營事業虧損變大，這顆未爆彈要如何解。（圖／記者林敬旻攝）