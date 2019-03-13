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雲端最有錢／錢怎麼不見了？ 理專忘了說的事!

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新聞節目中心／綜合報導

基金投資看起來可以穩定獲利安心賺，但真的如此嗎? 基金商品很多，高收益的基金名稱聽起來可以賺很大，但是高風險伴隨高報酬，那麼高收益基金是否也容易虧很多呢? 應該要買什麼樣的保險才能避開人生風險呢? 保險公司力推投資型保單究竟是保險還是投資商品呢? 保險為什麼常常不知不覺就買一堆? 有什麼方法可以最少的錢買到最大的保障呢?

雲端第11集請到了擁有中華理財規劃師第一級證照，在38歲存到了6千萬退休的專職投資人賤芭樂，跟大家分享基金理專很容易會忘了告訴投資人的事! 面對理專時，他會教大家如何用一些技巧評估理專是否夠專業! 面對理專超專業的推薦時，如何守住自己的立場不被動搖才不會買了不該買的商品呢? 定期定額基金和單筆基金適合什麼人買? 精彩的節目，千萬不要錯過囉!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,理財,理專

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