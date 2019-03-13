　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

未來Family／親子食育課，玩出生活力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／未來Family）

專題企劃│王惠英・羅梅英   撰文│王惠英

食農教育不是叫每個人都要務農，但想要吃得好、吃得健康，就不能不認識農業和環境。它是一種「素養」，透過學校教育的潛移默化，使人人具備，這是方法之一。

方法之二是家庭。飲食問題最大的關鍵在於，雙薪家庭大多外食，即使父母知道飲食健康很重要，但卻礙於現實做不到或不知道怎麼做。相較於學校，孩子有更多時候是在家裡、或跟父母家人一起吃飯。親子端的食育課，開始被愈來愈多的家庭及組織關注。

本期主題報導了這股在國際間蔚為風潮的教育課題，以及親子食育課琳瑯滿目的做法，並針對飲品、蔬菜、肉類等特定食物怎麼教、外食家庭怎麼做食育等，提供專家的建議，是親子食育課的百寶箱。

請繼續往下閱讀...

飲食教育必須在家庭生活中落實。據研究顯示，12歲以前的孩子，會把常吃的味道，當做是「媽媽的味道」，記憶下來。淡水幸福農莊主人陳惠雯指出，人的情感發展，自出生到小學階段與媽媽感情很好，跟家庭連結很大，「父母如果能影響孩子的健康飲食，關鍵就是在這人生的頭12年。」

教育無他，唯愛與榜樣。「父母怎麼吃，孩子就怎麼吃，」台灣師範大學家庭研究與發展中心主任林如萍認為，餐桌談教養其實沒有那麼深的學問，就是自己把日子過好而已，「也許每天或每週有一段時間能夠好好的吃，真心放在食物上，就是不錯的開始。」

主婦聯盟基金會常務董事林玉珮建議，父母不妨先改變心態，面對飲食不必太過嚴肅，可以陪著孩子一起共讀、採買、耕種、烹煮，或甚至動手做「食」驗，就能發現「食」在好玩的樂趣。

生活中實踐食育的10種具體做法

父母如何帶小孩在生活中實踐食育，《未來Family》採訪多位學者專家，歸納整理出下列10種具體做法：

1. 吃當季、在地的食物

「食農強調的是風土飲食，是結合土地的營養學，」清華大學環境與文化資源學系副教授張瑋琦談到，選擇吃當季、在地的食物，不只是考量提高糧食自給率、減少碳排放，「從中醫觀點來看，也是為了身體健康。」

張瑋琦舉例，台灣的夏天炎熱、悶溼，進食盛產的瓜果剛好可清涼、降火、利水，比較不容易中暑；這塊土地一年四季生產香蕉，夏天食用可以消除疲勞，冬天食用則能立即補充熱量。

只要是當季的農作物，例如最近蘿蔔「大出」（台語，指盛產），價格便宜又最符合人體需求，不用特別調味就很好吃。

2. 認識自己家鄉的特產

近年到義大利美食科技大學進修的食物文化工作者毛奇指出，辨認自己在地的農業特產，教孩子認識食物在未加工前的不同種類和風味特色，也是食育的重點之一。

舉例來說，德國對蘋果、馬鈴薯超有愛，能夠變化出不同的料理；義大利有很好的天然條件，孕育出各種滋味飽滿的蔬果。生長在台灣的人們，是否也應該認識米、米食、雞肉、豬肉、茶等特產？又如台灣知名甜點鳳梨酥，光鳳梨就有多達20多種，有待了解的還很多。

3. 享受食物，用五感細細品味

好好的吃飯很重要，與其匆匆果腹，不如細細品嚐。毛奇談到飲食教育的微妙之處，在於不只有文字知識，而是透過身體感官去記憶與學習，才能有深刻的感受及體會。「如果缺少了品味、觸摸、嗅聞或甚至聆聽聲音，就可能流於片面的認識，」她說。

因此，法國小學有「味覺課程」，教導孩子認識基本滋味、將食物依味道分門別類，以及蒙眼用觸覺、嗅覺和味覺去感受不同的食材。如果感覺改變，行為也會跟著改變。

4. 不一味禁止，培養知食的選擇力

盡量讓孩子從小嘗試各種不同的食物，而不是一味禁止，這樣才能累積廣大的資料庫，準備好做選擇的能力。

「6歲前的孩子特別會挑食，是人體正常的自我防禦機制，」芒果社企創辦人暨執行長林雅恩表示，每個小孩要接受一樣新食物前，至少要做12次嘗試，食物烹調後的形狀、質地、口感、擺盤和享受食物的過程，都會影響對這個食物產生的印象及感受。

糖果廚房主廚莊雅閔建議，讓孩子自己盛飯、挑選要吃的菜，對於孩子不挑的菜，可以夾幾口給他們，引導他們吃一口「勇氣菜」，試試看、嚐嚐看。

5. 教孩子做菜，學會照顧自己

有小孩以為香蕉是白色的、芒果是一片一片的，因為父母都幫孩子把水果準備好，結果他們連水果原來長什麼樣子都不知道。

其實家長平常在家就可以教孩子，洗米煮一鍋飯或做蛋炒飯，能同時認識不同的米和蛋。「愛做菜的孩子，吃得開心健康，也學會照顧自己，」Mini Cook迷你酷食育生活工作室創辦人暨執行長樊欣佩表示，透過做料理，孩子才能接觸食物、吃真食物、了解食物來源，也較不浪費食物。

中國節慶做年糕、搓湯圓、包粽子，親子都可以一起動手做。親子共廚講師林曼芬認為，父母帶孩子進廚房做料理，認識食物只是其中一部分，最重要的意義是陪伴與親情的連結。

▲▼ 。（圖／未來Family）

6. 食物本身就是一種美學

如果用塑膠袋裝豆漿，喝起來的滋味如何？把所有的食物都裝在一個大碗裡，還能辨識出不同的味道嗎？怎麼把孩子討厭的蔬菜變好吃？

樊欣佩分享，飲食可以結合藝術和美學，在Mini Cook料理課程中，搬出了草間彌生、梵谷、蒙德里安等藝術家，做出南瓜、撕貼畫、方塊蛋糕等料理，賦予食物更豐富的色彩和形狀。

「家有小學生之早餐吃什麼」的臉書社團成員突破10萬大關，很多家長都變成視覺敘事大師，發揮巧思和創意美學，端出各種造型早餐，皮卡丘、美人魚、蘿蔔糕小火車……，躍然餐盤上，就連挑食或不愛蔬菜的孩子也放下心防。

7. 共食共玩共學，加深凝聚力

孟琬瑜一家人，在家中利用露台打造迷你綠屋頂，將水泥空地變成食物庭園，每天採收、烹煮為餐桌上最新鮮的佳餚。「親自動手做，代表自己的身上擁有這些知識、技藝和能力，」她認為，從消費者成為微型的生產者，最大不同是與環境產生更有意義的連結。

互助團體「小村子mama team up」也關心推動食農校育，但是從好吃、好玩入手，還要讓媽媽們能拍出美美的照片上傳分享。「先有吸引人的課程活動設計，才可能帶進支持小農、全食物料理等硬知識，」小村子共同創辦人高雅雪說。

透過持續的親子共學，小村子的成員逐漸改變家庭的飲食習慣，包括自己動手做沒有食品添加物的麵包，在過年前和小孩一起做蘿蔔糕，更懂得節氣生活。

8. 要珍惜食物，不浪費

全世界有1/3的食物，還沒進入人們的胃，就在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費了；台灣超市和量販店產生的廢棄食品，平均每個月約高達500公噸。

莊雅閔指出，對很多家庭來說，最大的剩食就在家中冰箱內，除了吃不完的食物外，未烹煮食用前就被丟棄的食材也是一大來源。「如果我們能夠有效運用食材保存術、了解如何完整利用食材，以及發揮一些烹調巧思，讓前一晚或隔餐菜色變成有新意的料理，冰箱裡就不易有剩食。」

為人父母懂得愛惜食物，就是孩子的最好榜樣。以「格外品」（市場規格以外）為例，只要是自然耕種、採收，就會有長得醜的農作物，但其實品質無虞，依然吃得到美味營養。如果能夠帶孩子去認識、品嚐，將會是很好的機會教育。

9. 環保減塑，吃出生活風格 

在日常生活中自備餐具和購物袋、重複使用食物包材、減少使用塑膠袋／杯／吸管等等，也代表一種帥又酷的生活風格，更是親子食育中不可缺少的一環。

根據近年國際淨灘的垃圾統計，免洗餐具、塑膠垃圾是海洋垃圾的兩大頭號殺手。如果家庭能夠提高自「煮」能力、減少外食機會，自然就能減少製造塑膠垃圾。即使不得不外食，也可以選擇使用環保餐具的店家，或自備食物袋、保鮮盒、鍋具等去外帶餐點，包括帶著自己的環保杯去購買咖啡飲料。

很多孩子每天習慣喝一杯手搖飲料，馬上就產生一個塑膠杯加上一根塑膠吸管的垃圾，有沒有辦法改變？爸媽帶孩子去淨灘，或許是個不錯的方式。看到海邊撿到的塑膠垃圾愈來愈碎片化，將會更警覺到環境的危機。

10. 從產地到餐桌，學會惜福感恩

「現在的孩子不管體力、耐力或環境適應力，都顯得愈來愈弱，」經常辦體驗活動的陳惠雯有感而發。曾有大學女生參加插秧體驗，一腳踩進田裡就站著不動，接著開始大哭，因為覺得泥巴「好髒」。

父母帶孩子到產地進行農事體驗，譬如1月拔蘿蔔、3月麥田音樂會、6月灣寶西瓜節……，親自去看看蘿蔔、麥子、西瓜等農作物長什麼樣子，並動手做看看，就會對食物與土地有更深刻的感受。

有位媽媽分享：「以前每天追著小孩吃飯，但小孩體會種稻收割的辛苦後，居然乖乖坐在餐桌前把飯吃得乾乾淨淨。」透過親身體驗，了解農夫用心耕種食物的辛苦，就會更珍惜食物，看見的不只是價格，而是價值。

一日三餐，就有三次飲食教育的機會。樊欣佩強調，飲食革命就是改變，本來不會就去學，慢慢學就會找到方法，前提是「你覺得這件事很重要，就會願意去改變。」

▲▼ 。（圖／未來Family）

味覺教育，有助提升語言及行為表現

法國曾執行一項專案計畫，對8～10歲兒童進行味覺教育，包括在教室、學校餐廳和家庭等三個實驗場域內進行，各有200多位學童參加，並分別於課程實施前、剛實施結束及結束後9個月，評估相關的飲食偏好與飲食行為。

研究結果發現，味覺教育可以有效減輕兒童的恐新症（Neophobia，指恐懼新事物的心態），幫助孩子更客觀表達食物的味道，並有更豐富的詞彙表達力，除了好吃或難吃外，增加食物外觀、氣味、口感、味道等描述詞彙。

值得注意的是，味覺教育雖有助於提升孩子的語言和行為表現力，但只能在課程結束後維持數個月，因此仍必須由家庭接手，持續這方面的教育責任。

※延伸閱讀:

1.食育達人分享2〉教育博士陳美齡：4個方法，教孩子健康的飲食

2.這個世界，從來就不缺乏攻擊；最重要的不是別人，而是你和孩子，只要你和孩子快樂

3.孩子的「嫌棄病」是大人嬌慣出來的，父母可以不要孩子的回報，但必須要教會孩子懂得惜福和感恩

4.想教孩子管理情緒，卻只跟他說「不要哭！別生氣！別難過！」？正確的情緒教育將會影響孩子的一生

5.父母要以身作則，6歲以前一定要培養孩子「聆聽別人說話」的能力！

▲▼ 。（圖／未來Family）

ET快訊
奪命3分鐘曝光！酒駕男「68秒闖9紅燈」　女騎士碎成多塊慘死
藝人康龍妻去年自家火災慘死　兒今樓下縱火燒機車
房仲業震撼彈！王令麟率年輕新血回鍋東森房屋

關鍵字：未來Family

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

前院長陳冲建言　開放非金融業辦理小額匯兌

首度打破勞基法限制　勞部擬開放65歲以上銀髮族簽定期契約

「該訂什麼報？」郭董怒嗆媒體後臉書辦投票「選報」　抽100網友送訂閱

未來Family／親子食育課，玩出生活力

先探／謝金河：A股遮蔽台股光芒

影／中橡加速國際化佈局　印度擴產15萬噸產能

統一發票不印出來　新光三越、全家、好市多比重前三大

退休投資平台實驗7月上路　顧立雄每月要投資5000元

遠見／蔡康永：自律比選大學重要　討厭的科目也要能All Pass

財訊／「台灣先生」谷月涵退休　縱橫台股30年完整告白

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

前院長陳冲建言　開放非金融業辦理小額匯兌

首度打破勞基法限制　勞部擬開放65歲以上銀髮族簽定期契約

「該訂什麼報？」郭董怒嗆媒體後臉書辦投票「選報」　抽100網友送訂閱

未來Family／親子食育課，玩出生活力

先探／謝金河：A股遮蔽台股光芒

影／中橡加速國際化佈局　印度擴產15萬噸產能

統一發票不印出來　新光三越、全家、好市多比重前三大

退休投資平台實驗7月上路　顧立雄每月要投資5000元

遠見／蔡康永：自律比選大學重要　討厭的科目也要能All Pass

財訊／「台灣先生」谷月涵退休　縱橫台股30年完整告白

英國一男一女大陸留學生涉虐貓致死 遭警方帶走

大專棒聯／衛冕軍文化爆冷輸嘉大　四強陷出局危機

砸30萬整形！20歲妹眼睛變「2根大香腸」腫爆…秒失業崩潰：說好更多人要

SIHH 2019／雅典錶春宮錶玩「連載」　看10只錶才懂火辣愛情

YouTuber好賺嗎？黃大謙曝血淚史「時薪只有3元」

前院長陳冲建言　開放非金融業辦理小額匯兌

醉男閃酒測硬掰「怕妻兒看見」　警淡定：那你還喝酒

快訊／黃國昌發怒奏效！台鐵：2天內公布普悠瑪通聯紀錄錄音檔

海巡役男搞大少女肚子認罪獲緩刑　醫師幫墮胎要坐牢

藝人「康龍」妻命喪火窟　兒竟染毒縱火燒機車…他嘆：也沒辦法

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

財經熱門新聞

新制勞退虧錢..勞退帳戶被扣9..

王令麟重新擦亮東森房屋品牌

2022正式上路！勞部宣布值班..

網友存款遭嗆　土銀道歉了

凍電價壓油價　國營事業虧損破洞..

友達自己種櫻花步道　12年種下..

報稅權益別睡　今年必知的新規

郵局不能領200元了！中獎發票..

柏文靠運動健身創造百億市值公司

誠美材經營權之爭　學界批漠視公..

郭董愛物園祭拜亡妻林淑如報喜訊

郭董批微軟停留PC時代　不找G..

特力68億聯貸案　一銀主辦

更多熱門

相關新聞

教育家、也是人工智慧AI專家的漢尼斯博士，面對AI時代的來臨，對於未來的教育有哪些看法？身為父親，他給台灣家長的建議是什麼？

沈佳慧：看金庸也看社論　每日閱讀不間斷

邱子茵：刻意練習並閱讀小說

數位孩子，寫作怎麼教？

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽明山嘿咻

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面