財訊／「台灣先生」谷月涵退休　縱橫台股30年完整告白

我以前常常在想，一個人怎麼知道什麼時候該退休了？現在明白，到時候你就會知道了。」63歲的谷月涵臉上浮出一抹如釋重負的微笑。近年已淡出鎂光燈，很少對外發言的谷月涵正式退休了。

和台灣資本市場沾上邊的人，沒有人不認識這位「台灣先生」。一位在外資圈跑了20幾年的資深記者，用「呼風喚雨，像神一樣」來形容當年谷月涵的地位。30年前，台股還停留在散戶占了八成、主力作手主導市場，買股票就是聽明牌的時代，一位資深投資人回憶，「外資進入台灣，帶來了很多新的想法與觀念。包括長期投資、基本面等，這些都是以前根本沒聽過的。」就像現在中國股市，因為外資的進入，逐漸改變生態。

受過外資扎實訓練，中文聽說讀寫卻樣樣流利的谷月涵，外資要看台灣的市場，都得要透過他。當年，他也曾在《財訊》撰寫專欄，擁有高人氣，不但是外資圈輩分最高的分析師之一，也是亞太最具影響力的股市與經濟評論專家之一。

外資圈的「台灣先生」 愛上中文，聽說讀寫樣樣通

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來自美國紐約的谷月涵，為何會飄洋過海來到台灣，從此落地生根？很少人知道，喜歡爬山的谷月涵，大學念的是地質學；大四那年，朋友推薦他去修中國哲學課程，結果沒想到「立刻就愛上了」。畢業後，他一邊從事地質研究，一邊繼續學中文。谷月涵尤其對寫中文字感到著迷，現在回憶起來依然笑得燦爛：「真的好好玩。」

在老師建議下，谷月涵曾來台進修了一年中文；回去美國後碰上1982年經濟不景氣，於是到哥倫比亞大學念國際關係，聚焦在金融與東亞研究。畢業後，他在美國波士頓銀行、貝爾斯登公司工作過，其後派赴倫敦，又被霸菱挖角，再受命到台灣成立分公司。1998年谷月涵再度來到台灣，沒想到一待近30年，還成了台灣女婿。

來到台灣後，谷月涵先後在霸菱、美林證券、花旗環球等大型外資機構擔任要職，交出漂亮成績單，有目共睹。倒是2000年選擇離開美林，自己成立月涵投顧，令人十分好奇。被問到當年創業最終卻失敗收場，谷月涵沒有迴避：「月涵投顧是一個失敗的案子。」他甚至笑說：「我的白頭髮就是這樣冒出來的！」他說自己一直回頭看，到底犯了什麼錯誤？沉思一會兒，他說，人不能沒有信心，但是也不能有過度信心。當時認為自己做什麼都會成功，準備、規畫其實都不夠完整。「這是一件很諷刺的事，投資做研究時對一家公司從頭到尾看得仔細，自己的公司卻跟著大家人云亦云走，這是不能原諒的。」他收起笑容，露出嚴肅的表情。」…(本文節自財訊576期，詳全文)

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