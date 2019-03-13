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先探／謝金河：A股遮蔽台股光芒

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（圖／先探投資週刊 提供）

【文／謝金河】

二○一九年在美中貿易戰的巨大變數影響下，全球經濟預測對未來一年的看法都非常悲觀，大家的普遍共識是「貿易惡戰現，股市無樂土」，尤其是元月二日蘋果宣布獲利預警，當天股價大跌九．九六％，創下一四二美元新低，當天道瓊指數大跌六六○點，這是非常不好的開年預警。

接著是元月七日世界銀行警告：「天要黑了！」調降全球經濟成長目標值，ＩＭＦ再補上一槍，三個月兩度調降全球經濟成長率，ＩＭＦ總裁拉加德加碼警告全球經濟四大烏雲罩頂，可能出現一場經濟風暴，諾貝爾得主克魯曼則認為會重演一九二九年經濟大蕭條，國內眾多經濟機構紛紛下調二○一九年台灣經濟成長目標值，這些基本面的利空接踵而至。

但是今年全球股市卻出現眾多跌破眼鏡的諸多大事，第一個是造成去年全球股市大跌主因的美中貿易戰出現了轉圜跡象，先是去年G20峰會，川普把貿易戰期限順延九十天，到了三月一日又延長，現在變成無期限，川普不斷透過推特表示，美國與中國即將達成協議，白宮顧問庫德洛（Larry Kudlow）也透露了兩周談判的幾個重點，包括兩國在非關稅壁壘如大豆、能源和牛肉等取得重大進展。中方同意進行關鍵的結構性改革，北京承諾大幅削減國企補貼，中方承諾不再操控匯率，也不再強調「中國製造二○二五」，庫德洛並宣布兩國將達成歷史性協議，而習近平主席與川普總統可望三月下旬在佛羅里達海湖莊園見面。

請繼續往下閱讀...

將股市當成國家競爭力

這個從去年三月引爆的美中貿易戰看起來有解，這是全球股市經歷了去年第四季的巨大回檔後，二○一九年一開年就出現巨大反撲，以美股為例，去年道瓊指數下跌五．六三％，Nasdaq跌三．八八％，ＮＢＩ生技指數下跌九．三二％，費城半導體指數下跌七．八一％，今年元月道瓊漲七．一七％，把去年全年跌幅全漲回來，Nasdaq更是大漲九．七四％，ＮＢＩ生技股大漲十三．四％，費城半導體指數也大漲十．一二％，美股元月收復去年全年失土。更進一步是二月股市又繼續上漲，道瓊二月再漲三．六七％，Nasdaq再漲三．四四％，ＮＢＩ生技股又漲二．六七％，費城半導體再漲六．一四％，這是美股帶動的巨大漲幅。

而中國股則是利多加重，像連珠炮般迸出驚人大漲勢，美中貿易戰和緩，對中國壓力大大紓解，而這當中又加上兩個大利多，一個是中國將股市當成國家競爭力的一部分，習近平主席二月二十二日對中央政治局委員學習講話中就完善金融服務、防範金融風險，特別指示：金融活、經濟活，金融穩、經濟穩；經濟興、金融興，經濟強、金融強；言簡意賅，闡釋中央重視金融與資本市場，他認為經濟是肌體，金融是血脈，要建立一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，二十三日「中証報」以全版顯著標題寫著「股市將成為國家重要核心競爭力組成部分」，這是一個非常重大宣示。

過去中國從「厲害了我的國」、一帶一路、到中國製造二○二五，突顯中國的強國戰略，這回更進一步發現資本市場是大國博弈平台，經濟強國必定是金融強國，金融強國必定是資本市場的強國，像美國股市就吸引全球投資者，因此，中國領導人發現股票市場是否強大，是否具有全球競爭力，決定著大國經濟核心競爭力的成色。

習近平這番新解，一改過去科技立國、彎道超車的作法，明白宣示將股市作為國家競爭力的一環，這對股市帶來的影響太大了！揭櫫股市是國家競爭力的組成部分，也就是說，在美中貿易戰中，中國的科技超車理論，現在變成股市強國論，這個巨大改變，將深深影響中國股市。

台股三月可能走牛步

此時Ａ股入摩又宣布把權重從五％分三階段調升到二○％，這個Ａ股「三倍入摩」帶來更大效應，ＭＳＣＩ確認三階段將Ａ股納入因子擴大三倍到二○％，目前ＭＳＣＩ納入五％的因子，Ａ股占新興市場權重只有○．七一％，今年五月、八月、十一月「三步走」調整後，ＭＳＣＩ新興市場指數將涵蓋二五三檔大型Ａ股、一六八檔中型Ａ股，總共有四二一檔Ａ股，當中還有二七檔創業板股票，屆時Ａ股占ＭＳＣＩ新興市場的權重會增加到三．三％，這個效應也壓縮到印度、南韓及台灣的權重。(全文未完)

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