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先探／鴻海再起

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（圖／先探投資週刊 提供）

中國股市今年以來大漲24％，權值股扮演重要角色，且後續MSCI把中國A股權重調升至20％，資金效應將使占權值較重個股有較佳表現空間，一度成為A股權重前十名的台資企業─鴻海轉投資的工業富聯（FII）有機會二度蜜月行情，間接有利台灣鴻海母股表現，配合蘋果手機降價銷售有成，加上鴻海集團股今年在台股漲幅相對偏低，該集團股將成為台股重要焦點之一。

【文／方亞申】

ＭＳＣＩ去年中就將中國Ａ股納入全球基準指數，占權重五％，的確吸引超過二百億美元流入中國Ａ股，不過，遇到美國對中國發動貿易戰，對中國輸美產品二分之一調升關稅至少十％以上，中國深滬股市幾乎從年頭跌到年尾，資金一度嚴重外流，抵消外資進入中國股市效應。

不過隨著中國對於美國所在意的智慧財產權保護以及補貼大企業對外競銷有所讓步，三月份中國兩會召開，已陸續為符合美方條件做準備，向美方表達誠意的「外商投資法」草案。

請繼續往下閱讀...

大陸將依法保護外商智財權，同時也恢復對美國農產品及石油採購。近半年來美國想要的中國幾乎都給予滿足。

從ＦＩＩ去年破發看鴻海

美方正式公告貿易戰將休兵（雖然美國並未明確答應結束調升兩千億美元產品關稅），但是劍拔弩張氣氛大為降低，中國股市幾乎是以噴出回應。上證指數從元月低點二四四○點（也是近三年低點），一口氣連續上漲至三月超過三千點，累計今年漲幅高達二四％，居全球主要股市之冠。權值股包括茅台、中國平安保險、東方通訊等傳產、金融、科技龍頭股，漲幅四～六成比比皆是，深圳中小型股漲幅一倍也不少。中國股市這次底部幾乎都是國家隊以及外資買進，以上證指數而言，二千五百點以下政策護盤非常積極。在美中談判中，中國為了救國內失業率以及廠商，加上房地產以及其他網路平台等金融問題，幾乎答應美方大多數條件，在利空打底、基期非常低下，按過去經驗上漲三～五成並不離譜，也就是中期有機會向三千三～三千五百點挑戰可能（前提是美中貿易戰後續未進一步惡化）。

最值得注意的是，在去年股市低迷時掛牌的明星股如電池的寧德時代股價不僅未曾跌破承銷價，今年以來大漲超過五成並創下歷史新高價九五．一六人民幣。而去年同樣是重量級掛牌的台灣鴻海轉投資持有七五％的ＦＩＩ股價在去年六月八日以十三．七七人民幣掛牌，蜜月期最高價來到二六．三六人民幣，較發行價十三．七七人民幣上漲九一％，總市值一度超過五一五○億人民幣，雖然未衝過六千億人民幣，但ＰＥ一度達三○倍附近，而後隨著美中貿易戰、蘋果手機可能被列入美方調高關稅對象，以及受華為事件影響，蘋果中國銷售大降，身為蘋果最大代工廠，業績及股價大受影響，股價反轉而下，去年第四季股價已出現破發（承銷價），今年元月份最低還至十一．一一人民幣，總市值減少一半以上，至二二○○億人民幣（約一兆台幣）；台灣母公司鴻海最低至六七元，總市值破兆剩九二八八億元，若比照年初最高元月九七．四元，總市值一．六八八兆，大減七千五百八二億元，若以ＦＩＩ及鴻海去年最高價至最低價計算，合計減少二．一兆，較目前的兩家合計總市值二．三兆，相差不多，等於總市值約僅是去年高峰的一半。

最近兩個月陸股展現強烈漲勢，ＦＩＩ股價從十一．一一人民幣上漲至十六．八九人民幣，總算超過當初掛牌價，累計自低檔漲幅約五二％；不過看看寧德時代，從最低至目前股價是反彈達五九．九％，且創歷史高價；同樣是蘋果供應鏈的舜宇光學，彈幅高達八十％、立訊彈七五％，當然權重股反彈幅度一般小於中小型股是很正常；若看看也是去年掛牌的小米，彈幅約三成且距離掛牌價十七港元還有一大段距離，ＦＩＩ表現還算不錯。

目前對ＦＩＩ較有利的是，股價才反彈上掛牌價不遠，且年初下修財報的蘋果，這段時間股價反彈也不算差，從一四○美元彈升至一七五美元左右，彈幅也有二一％，總市值八二七○億美元，次於亞馬遜的八三一○億美元，勝過谷歌的八千億美元，居第三名，最高是微軟的八五六○億美元。另一方面，蘋果對於去年第四季推出的新機採取降價策略，在中國銷售大有起色，已爬升至第四名；加上在印度等第三世界國家ｉ６等中低價位手機銷售也相當好，本季業績可能又將超過原本調降財測。蘋果股價、銷售都見起色，自然對於最大代工廠ＦＩＩ業績有利。至少前陣子裁員傳聞、股價跌跌不休最差情況已過去。

鴻海距年線還有一成空間

再者，這次ＭＳＣＩ將在今年分階段調升中國Ａ股權重至二○％，權值股首當受惠。一般預計將有約八百億美元主動及被動資金進入中國股市，ＦＩＩ身為中國最大外銷企業，應該是外資必備持股之一。外資花旗就認為未來金融、工業及消費產品類股將受青睞。並點名電池造商寧德時代、ＦＩＩ及家電製造商美的集團，加上蘋概股立訊可望受惠。（全文未完）

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◎封面故事：鴻海物聯艦隊全面進擊
◎特別企劃：高息利暖化冷門股投資價值
◎國際趨勢：川普下一個戰埸...搞定中國
◎焦點議題：入摩效應加持 A股漲幅冠全球
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（圖／先探投資週刊 提供）

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