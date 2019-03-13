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遠見／蔡康永：自律比選大學重要　討厭的科目也要能All Pass

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文 / 謝明彧

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

你覺得大學四年最重要的學習是什麼？

對很多人來說，可能是在自己所處的科系中，努力累積專業，拿到優異的文憑和履歷，取得好工作的敲門磚。

因為，如果一開始就選對一所好大學，進入熱門科系，等於打開美好人生的第一步。

「但怎麼可能有這種事？」金鐘獎最佳節目主持人、以智慧洞見成為許多人心靈導師的蔡康永，根本性地反對「選對大學，就能保證成就美好未來」這個觀點。

請繼續往下閱讀...

他說，很多大人都給小孩一種錯覺，彷彿做足功課，就能看透未來，挑到最完美的大學和科系，等到四年讀完，就保證有個完美好工作等在前面。

「如果你告訴我現在有哪個科系，保證一畢業就有完美好工作，我絕對當你在開玩笑，」蔡康永強調，學校從來就不是就業的保證，所以選大學也從來不是人生重大的選擇，「畢竟有多少人現在做著與大學科系無關的工作？」

蔡康永指出，學校教育最重要的學習，不是科系本身，而是你如何面對別人的期待，就算不喜歡也能夠及格達標。

「人生不可能只做你喜歡的事，就算從事熱愛的工作，裡面也還是有一大堆你不喜歡的雜事，但你必須要有辦法好好完成，」蔡康永說，教育能給予學生進入社會的最佳訓練，就是這種「不喜歡也要能60分pass」的紀律。

「選大學」在我心中 從來都不是重大決策

《遠見》問（以下簡稱問）：面對「選填志願」，可說是高中生第一次為人生做出的重大決定，該怎麼做好決策？

蔡康永答（以下簡稱答）：這個題目是個奇怪的前提，「選大學」在我心中，從來都不是人生的一個重大決策。

畢竟世界上有太多人畢業後，做著跟求學時期完全無關的工作，也是做得很好，所以「選大學」真的是「人生的重大決定」嗎？

若問學校裡有什麼是「最重要的學習」，我會說，應該是「如何達成克服難關所需要的紀律」。就是不管你讀哪一個科系，不管你喜不喜歡規定要修的每一門課，都要讓自己能All Pass畢業。

我們從小學開始學數學，國中開始學物理，每次考試都是許多人記憶中「艱難」的考驗。但這種種考驗，並沒有讓所有人通通變成數學家或物理學家，那它有什麼價值？

我覺得，這些不喜歡卻一定得考過的科目，就是訓練與考驗我們，怎麼樣在你對某一件事完全沒有興趣的情況下，依然達成一個及格的分數。

這件事比起你物理考幾分，對人生有著更深遠的意義。

如果你有辦法做到就算是你最討厭的物理，都能考試及格，你獲得的絕對不是對物理的熱情，而是被訓練出「有辦法做到我想要完成的事情的能力。」

中學也好，大學也罷，每一個需要考試而進入的求學階段，都是同樣的事。

人生不可能只做自己想做的事，就算以後幸運地找到了熱情所在的工作，但每天工作中還是會有一堆狗屁倒灶、和專長無關的雜事。如果你無法完成那些雜事，你喜歡的事也就無法成功。

很多學生對學校教育與考試制度叫苦連天，更多人是一畢業就忘掉他在學校所學，但那種「就算不喜歡也得做到好」的能力，卻留在每個學生身上。大學念什麼真的沒關係，只要能夠訓練出這種能力就好了。

問：如果選什麼真的不重要，那怎麼思考學習這件事？

答：很多大人都強調，大學就要把握時間，找到未來志向，甚至在選大學前就要先找到自己的志向，畢業後才能找到好工作，擁有好的未來。

但你看整個社會，這件事情根本不成立嘛！如果有人說你現在念某個科系，就能保證你畢業後一定找到好工作，這才是在開玩笑。

很多人都會把「學習」和「學校」劃上等號，事實上從來就不是你上了哪間學校、哪個系所就一定會學好某個專業，更不可能保證未來。

一個人與其因為熱愛英文而去念英國文學系，並期待畢業後成為英文極好的人，我更相信他去玩英文遊戲或聽英文流行歌曲還學得比較快。而且在遊戲和歌曲裡面，學到的是紐約人正在講的、最酷的那種英文，而非英國文學像《失樂園》《傲慢與偏見》裡、那些早已死掉的英文。

有心想學一件東西，是沒有人能擋得住。所以，為什麼很多大人總認為「選大學」是人生至關重要的選擇？這是個選擇，但不代表就能學好一門專業，更不至於決定了未來。

面對大人質問 先練習「與自己辯論」

問：如果學習不等於學校，如何面對爸媽、老師以及社會上「讀這個比較好」的意見和標籤？

答：每個人都應爭取念自己想念的，就算不是那麼確定選擇之後會面對什麼樣的未來。

爸媽一定有各種「為你好」的立場，希望你聽話，有一個「好像比較保險」的未來。

舉個例子，如果小孩跟爸媽說：「我不要讀商管，我要去跳現代舞。」爸媽會罵：「現代舞？這會有什麼出路？你是要我們養你到40歲嗎？」

小孩聽了，都會非常生氣，覺得大人只會反對、不懂小孩在想什麼，為何會這樣攻擊自己？

爸媽有自己的人生經驗，那些經驗告訴他們一些可怕的既定觀念，讓他們問出這些可怕的質問。但如果你連這些「討厭的大人」的質問，都無法回答，那你還真的沒資格反對。

這表示你對於想要的選擇，連「自己與自己辯論」的過程都沒做過，因為這是撕掉社會給你的限制和標籤的唯一方法。

問：要怎麼進行「自己與自己的辯論」？

答：「自己與自己的辯論」就是把自己在心裡變成「討厭的大人」，他們會怎麼批評，你又該怎麼回應。大人多半會說，如果現在你堅持自己的選擇，當你到了爸媽這年紀，一定會後悔。

比方說你決定去跳現代舞，爸媽可能會說，跳現代舞會餓死；若學商，30歲以後只會愈來愈有錢，因為你累積的賺錢經驗會告訴你很多錯不要再犯，幫你累積更雄厚的資本、生意做得更大。

但這些事都不會發生在現代舞舞者身上，隨著年齡增長，35歲後還能跳的舞者愈來愈少，50歲可能根本跳不動。到時你要靠什麼活？

現在17歲一心只想去跳舞的你，該怎麼回答55歲討厭鬼們所說的每一件事？

當然，你可以任性野蠻的回答，「我絕對跳得動！85歲也跳得動！」這只是任性而已，不只得不到尊重，連內心最深處的自己都說服不了。

不斷逼自己思考 找出其他可能性

但如果你說：「我可以賣舞蹈的周邊產品，就算有天跳不動了，商品還是一樣可以賺到錢。」或是「如果我真的跳不動了，我還可以去念藝術管理，當一個舞團的老闆。」

這也不是能夠簡單成真的選擇，但有這樣的想法，就表示你開始逼迫自己思考，是不是還有哪些不同的可能性？

問：怎麼從自我辯論過程中，真正看見自己想要什麼？

答：在這過程中，你會開始看見自己，到底你是真的相信你相信著的事，不惜一切也要去做？還是其實你某部分並不想要和主流社會割斷關係？這其中哪些是一定要的、哪些是你願意向現實世界做出妥協的？

如果去跳舞，是為了了解舞蹈的世界和市場，35歲時有機會邁向舞團的管理者。跳舞的過程中，就會懷抱著不一樣的態度，可能是觀察舞蹈的國際市場，或是觀察經營舞團需要的成本，這和一個每天拚命鍛鍊自己肌肉的舞者，出發點是不一樣的。

辯論過程中，若你說：「我想要跳舞，我喜歡那種燃燒的感覺，想要把我的身體用到淋漓盡致、用到支離破碎都沒有關係。」真能對自己講出這樣的話，我想這終究會變成一個打動父母的機會；就算他們最後沒有被打動，你也對自己彰顯了決心。

當你有願意在舞台上燃燒成灰燼的堅定，為了這個夢想，可以去打三份工、去乞討，那父母不給你零用錢又算得了什麼呢？

但要是你說得豪氣萬丈，結果爸媽一說「我不給你零用錢」就投降，就去學商管，你根本就是人格分裂！

問：你是東海社工轉外文，再去美國加州大學念電影，也是這樣自我辯論後的選擇嗎？

答：如果我說那時就知道自己要做什麼，一定是在騙你。和大家一樣，我也是一路跌跌撞撞滿頭包地走過來，但裡面確實也有一些野蠻的本能。我考大學時，就覺得大學教育其實沒有大人口中講的那麼偉大。

因為從周邊很多人的故事，我看到，大學教育並不是讓一個人變得很厲害的主因，甚至很多時候，它反而是讓人變平庸的原因。有多少人17歲時對未來懷有各種夢想，結果讀完大學後，反而什麼夢想都沒了？

坦承面對自己 才有機會變厲害

至於為什麼會轉系，我當初雖然不太知道社工系的內容，但很快發現，社會工作是為別人而活，而我不打算為別人而活！這一樣是自我辯論的過程。

如果你是一個願意為別人奉獻的人，選擇社工就是做自己。可是我自問後，發現內在並沒有這種成分。我若為別人活，最後一定會變得干涉別人到極端恐怖。明白這件事，我就知道社工不是我想要的方向。

我回頭和自己對話：我的大學生活想要什麼？我想要認識外國人、將來想要去和他們混在一起，剛好學校的外文系有很多老外，就決定轉外文。當時覺得考不進去也沒關係，因為我一定會充分享受我的大學時光。

我從以前就不相信很多事，尤其是那些大人口中「你這樣做、以後就可以怎樣」的那些事。這種不相信並不難，因為周遭就能看到很多人生故事，光是「照著別人講的做」是無法造就出一個厲害的人。透過自己和自己辯論、看見自己真正的想法，才是讓一個人有機會真正為自己而活的方式。

＞＞【數位專題】選校前，哪些眉角不可不知？

【本文摘自遠見大學特刊；更多文章請上遠見雜誌官網

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