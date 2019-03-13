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遠見／物聯網薪酬平均逾6萬　新農業平均可領46K

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文 / 謝明彧

▲▼（圖／遠見雜誌提供）
站在人生的十字路口，究竟要踏入何種產業？不妨從政府推動的「5+2產業創新計畫」看出端倪，調查發現，台灣20年的產業發展，以及未來熱門的「產業新貴」，都從這七大產業出發，提醒學子及家長們密切關注。

政府的「5+2產業創新計畫」，可能左右台灣未來20年的產業發展方向，帶起以「兆」元計算的經濟規模，以及每年數千個新工作機會。讓人滿心期待，若能搭上這列立即就業班車，或許有機會晉升未來的科技新貴！

但每逢選舉，又會看到各方政治人馬針對政府經濟政策，例如風電、生技、綠能、循環經濟等議題互噴口水。不禁又讓人遲疑，這些產業計畫會不會只是政治人物的畫大餅充飢？

究竟「5+2產業」能創造多少工作機會？真的有前景又有高薪？

為了解開這個疑惑，《遠見》與國內最大的求職網站104人力銀行合作，首度針對「5+2產業」下的七大產業，設定相關產業關鍵字，撈取近六年來（2013～2018）對應的工作職缺數與薪資數，分析5+2產業開創的工作機會有多少？薪資表現又是如何？

請繼續往下閱讀...

物聯網、智慧機械職缺多，薪情最樂觀

綜觀5+2產業工作機會數六年來的變化，可發現「物聯網」「智慧製造」「生物醫學」是工作機會數最多、成長最快的三大產業。三者至2018年Q3，都有高達逾7000個工作機會。

尤其「物聯網」和「智慧製造」的工作數量，六年來跳升了七倍，各從2013年的1000多個工作機會，暴增至現在的7000多個。

如此驚人的漲幅，顯見台灣原本就實力雄厚的科技業和製造業，為了跟上產業數位化變化，不但早將「物聯網」和「智慧製造」列為轉型目標，也有實質剛性需求，才需要大量聘雇相關領域的新人，甚至是用高薪搶人。

進一步分析，2018年物聯網相關職缺內容，「軟體／工程類人員」占比高達46.2％，開出3605個職缺；其次「工程研發類人員」，占比11.5％，有899個職缺，兩者相加逼近五成八。

在薪資部分，物聯網相關職缺平均薪資為6萬8575元，薪資中位數為6萬元。相較主計總處統計大學以上學歷的平均薪資僅在30K～32K之間，屬於高薪一族。

至於智慧製造的職缺內容，出缺最多的是「軟體／工程類人員」，占40.4％，有2885個職缺。其次是「工程研發類人員」，占10.8％，有774個職缺。第三為「操作／技術類人員」，占9.2％，有656個職缺。三者合計超過六成。

薪資部分，智慧製造產業平均薪資為6萬1618元，中位數為5萬3000元。雖說較物聯網產業少了7000元，但依然比一般平均薪資高出2萬元。

物聯網和智慧製造無疑是兩大最夯產業，企業對人力的需求，以軟體設計和研發為主，想搶進這兩個產業的學子，不妨選擇「資訊」「工程」學群。

生醫、國防、循環科技仍夯，跨域前景看俏

其他成長明顯的領域，還有「生物醫學」「國防」和「循環科技」產業，六年來職缺數翻倍。「生物醫學」相關工作機會從3423個增至7057個；「國防」相關工作機會從828個成長到2289個；「循環科技」職缺數則從707個成長到1467個。

但細看職缺與薪資，發現三者成長前景不太相同，國防未來趨勢看俏，生醫和循環科技相比就較為混沌。

生醫領域在2018年有高達7057個職缺，與當紅的「物聯網」和「智慧製造」比肩，但翻開職缺內容，占比最高的卻不是大眾直覺的醫療、生技等專業工作，而是「業務銷售類人員」，占比達24.2％，職缺數1705個。接下來是「操作／技術類人員」，占比14.3％，職缺數1006個；排名第三的才是「醫療專業類人員」，占比9.5％，職缺數671個。

或許是因業務職缺占比較高，導致「生物醫學」產業2018年的平均薪資為4萬7376元，中位數為4萬元。相較智慧製造與物聯網低了不少，甚至在七大產業中，僅高於新農業而已。

細看個別職缺薪資，「生技／醫療研發類人員」的平均薪資超過5萬元，比「業務銷售類人員」多了2000元。可見相關科系出身若走研發職，依然可以透過自身專業幫自己加薪。

至於國防領域，很多人乍看可能會懷疑「台灣有國防產業嗎？」如果告訴你，國防相關招聘最多的人才，是「資安領域」，在這個網路攻擊、資安洩漏屢屢讓大企業灰頭土臉出面道歉的時代，可能就一點也不奇怪了。

國防產業職缺前三名，分別是「MIS／網管類人員」，占29.1％，有666個；「軟體／工程類人員」占16.2％，有371個；以及「操作／技術類人員」占11.4％，有260個，幾乎都是與資安相關的軟體工程師與技術人員。

職缺數看似不算多，但成長強勁。在萬物聯網的今日，企業和政府機構勢必愈來愈重視資安議題，MIS也成為防守企業資訊安全的門神。

這也帶動國防領域薪資爬升，2018年相關職缺平均薪資達5萬5729元，中位數為4萬9000元。

值得注意的是，「法務／智財類人員」平均薪資高達6萬6216元、中位數為6萬元。可見在資安議題延燒之下，結合資訊與法律相關的跨領域人才會更搶手，目標是就讀資訊或法律相關科系的學子，不妨搭配做為跨領域選修或雙主修。

近年來熱門的環保議題，也帶動循環科技起飛，但或許因尚處於發展前期階段，很多職缺內容雖然都與該領域相關，卻沒有明指哪一種專業才能踏入這個產業。不管是環境、資訊、工程、商管，甚至休閒遊憩都能進入此一領域。

循環科技產業的職缺數，最需要「操作／技術類人員」占18.8％，有1220個職缺；「業務銷售類人員」占13.3％，有865個職缺；「旅遊休閒類人員」占12.2％，有791個職缺；「環境安全衛生類人員」占10.2％，有662個職缺；「工程研發類人員」占10.1％，有656個職缺。

由於工作內容差異，也造成此一產業薪資落差極大，工程研發類人員平均薪資可達6萬4318元，但旅遊休閒類人員平均薪資卻只有3萬53元。至於相關專業學科對應的「環境安全衛生類人員」，平均薪資則是4萬5012元。

綠能、新農業尚待發展，人力需求穩定

至於近年來喊得震天價響的「綠能產業」，則呈現「人力需求穩定」的狀態，六年來相關職缺需求都穩定保持在3000個上下，似乎並未如政府與媒體熱議那般需求強烈。

職缺需求最大的是「操作／技術類人員」占比28.8％，其次是「工程研發類人員」占比16.5％，第三是「業務銷售類人員」占比12.6％。平均薪資為4萬8756元，中位數則是4萬900元。

值得注意的是，分析職缺產業類別，「光電及光學相關業」居首，但「人力仲介代徵」和「顧問／研發／設計業」分占二、三位，甚至擠下相關性很高的「電力機械設備製造業」。

或許是因風電等新能源產業，尚在推動初期，企業在國內找不到人才，才讓「人力仲介代徵」和「顧問」較吃香。

這也代表，如果能率先卡位相關領域，就有機會成為台灣新能源產業的第一批前驅部隊，擁有職位與薪資快速晉升的潛力。

另一個近年廣受關注的「新農業」，則是5+2產業中職缺數最少、薪資最低的一項。就算六年來職缺數翻倍，一年的人力需求仍未超過500人，平均薪資是4萬6700元，中位數4萬元，落居5+2產業的最後一名。

從職缺類別來看，「操作／技術類人員」需求最大，之後都是銷售相關人員，如「業務銷售類人員」「門市營業類人員」「行銷類人員」。

對應近幾年的精緻小農趨勢，投入的年輕世代都有知識、有技術、有理想，也願意種出品質佳、符合有機無毒趨勢的優質農產品。但因多數缺乏市場銷售與品牌包裝的能力，經營得仍很辛苦，以致最需要「銷售和行銷類」人才，協助打開市場能見度。

學子不妨根據這份大數據調查結果，發掘未來方向，並以此為未來就業的參考座標，了解該選擇哪些領域，更有機會名列下一個產業新貴！

調查說明
執行單位：《遠見》、104人力銀行
調查方式： 1.篩選近五年有更新過的履歷且工作經歷在五年內的工作經歷
2.「工作名稱」及「工作內容」，篩選有五加二產業相關關鍵字的工作，進行職缺數目統計與薪資分析
資料區間：2013~2018年Q3工作機會

＞＞【數位專題】選校前，哪些眉角不可不知？

【本文摘自遠見大學特刊；更多文章請上遠見雜誌官網

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