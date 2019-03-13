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遠見／5+2產業領航　電機、工程、資訊看俏

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文 / 謝明彧

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

每一年學測結束後，便是莘莘學子們選填志願的時刻。究竟要進入哪一個科系最有前景？就讀哪一個領域畢業後才能不用擔心失業？學生與家長們不妨從政府大力推動的「5+2產業創新計畫」看出端倪。

5+2產業創新計畫選定「物聯網」「生物醫學」「綠能科技」「智慧機械」「國防產業」「新農業」及「循環經濟」七大領域，做為台灣下一個20年的經濟發展重點。換句話說，這些產業可望帶動整體經濟起飛，帶領台灣再創榮景。

《遠見》帶你全盤掌握5+2產業創新計畫，從職缺、起薪、出路等各面向解析這七大領域，助你順利選擇所愛，愛你所選！

1979年，新竹市東郊金山面的一大片空曠地區，大型推土機正忙著整地。 1980年12月15日，這片土地正式掛上招牌：「行政院國家科學委員會科學工業園區管理局」，簡稱「新竹科學園區」，開啟台灣高科技產業近40年的黃金時代。

請繼續往下閱讀...

超過400家科技廠進駐，成就了包括台積電、聯發科、聯電、友達、旺宏等科技巨擘，不只是全球高科技製造最重要基地，電子新貴更成為台灣社會最被豔羨的一群人，也帶動資訊、電機、電子、工程等學科，至今依然是大學生眼中薪資前景最好的熱門科系。

這些科技業大老闆，當年或許學歷不突出，卻因搭上這班產業政策列車，人生站上高峰，並累積巨大財富。

回頭看，比他們學歷更好、和他們一樣認真投入工作的人所在皆有，但結果卻不盡相同。讓人不得不承認，一個人的職涯，很多時候真的是「選擇比努力更重要」。

解析「5+2」政策 助你乘風高飛

如果你也期待未來生涯有機會站上趨勢的風口，乘風高飛，那麼是否還有如同40年前竹科那樣的機會，可以助自己一臂之力？

答案是有的。如果你關心台灣經濟相關報導，或許知道「5+2」這個關鍵字。自蔡英文總統上任後，為了提升台灣經濟成長力道，特別提出「5+2產業創新計畫」，選定「物聯網」「生物醫學」「綠能科技」「智慧機械」「國防產業」「新農業」及「循環經濟」，做為台灣下一個20年的經濟發展重點。

例如近期屢屢成為新聞熱點，被預估未來20年會創造兩兆以上商機的「風力發電」，就是5+2中「綠能科技」的一項。根據經濟部《2018～2020重點產業人才需求推估調查》，光是2020年，相關產業就會新增2100名人力。

報告中更點名，由於急缺「機電整合工程師」和「專案管理主管」，對應的「資訊技術」「電機與電子」「機械工程」「造船工程」和「工業工程」這五個科系，就是風電業最需要的人才！


學測考完的學子，正煩惱該怎麼選填志願、才能讓自己大學畢業後找到好工作，藉由「5+2產業」透視未來產業趨勢以及對應科系，就等於把工作的挑選權，從企業主手上握在自己手裡。

到底「5+2產業」包含哪些產業？蘊含了多少職缺？其中對應的又是哪些科系呢？

我們從解析經濟部《2018～2020重點產業人才需求推估調查》，以及國發會《創新趨勢下5+2產業未來10年工作及技能需求分析》等資料，一探究竟。

85％廠商面臨人才荒，超過5400個職缺 等待「電機電子」畢業生

根據經濟部資料，2018年台灣「通訊暨物聯網裝置與設備業」產值超過3兆，人才缺口達4500人；預計到2020年，人才缺口將達到5400人。其中企業最需要以下三種人才：

行動終端微創新：具備產品硬體機構與電路設計能力、產品外觀美學與創意設計工藝能力、跨裝置使用者介面設計能力。

5G技術應用服務：具備通訊協定及軟體設計能力、天線與RF設計能力、新型嵌入式軟體技術。

人工智慧AI發展：具備使用者體驗設計能力、運算思惟能力、資料科學探勘分析能力。

開出最多職缺的前五名，分別是「電路設計工程師」「韌體與驅動程式設計工程師」「機構設計工程師」「電源設計」「程式設計開發工程師（Framework）」。而對應此產業職缺需求的科系，都是「電機與電子」。

產業對人才的需求強烈，但卻有40％廠商表示「供給不足，所需人才不易尋得」；45％表示「供給有限，但拉長招募時間仍可尋得人」，顯示高達85％公司都面臨人才荒。

若你是就讀電機與電子科系的學生，往物聯網產業走，完全不必擔心畢業找不到工作，反而是一堆職缺等著你。

每年平均新增需求3000人，碩士學歷是基本要求

台灣社會已步向高齡化，養生、醫療是顯學，對「生物醫學」人才需求龐大，對應的職缺工作已跳脫過去「醫藥研發」的既定印象，延伸到衛生、食品、福祉等產業。

生物醫學產業需要人才非常多元，包括研發、行銷企劃、製程、品保品管、管理、法務專利都有需求。對應工作則有基礎研究、高階研發、國際行銷、產品企劃、品保品管、製程工程師、技術顧問、專案經理、法務人員、專利工程師等。

但細究不同產業所需的人力仍有差別，以生技產業來說，每年平均人才新增需求約達3000人；食品產業則約450人；健康福祉達2200人。整體來說，每年約會新增6000個職缺需求。

對應到相關學科，研發、製程、品保品管等工作主要集中在「生科」與「化工」，包括生物科技、微生物、生物化學、化學工程。也需要營養、食品科學、藥學背景的人才投入。

即使職稱是行銷、產品企劃或專案經理等工作，除了適合「商管」及「法律」科系，若具備「生命科學」「醫藥衛生」「心理學」等專業，也很適合。值得注意的是，研發、經營管理、法務專利等職缺，基本上都要求碩士學歷。

「電機」跨「工程」是主流，「外語能力」更是必備條件

在全球節能減碳的共識下，政府積極推動節能、創能、儲能及智慧系統整合等新能源政策，帶動綠能產業快速發展。其中又以「離岸風力發電」為重點，國發會預估，光是明年2020年，就會新增2100名人力需求，後勢看漲！

目前相關產業的關鍵職缺，主要為機電整合工程師、專案管理主管、製程工程師、業務人員、營建施工人員、電機技術人員等六類。由於風電屬於新興跨領域產業，此六類也都需要跨領域。

進一步細看，可分為「工程師」和「業務」兩種不同能力。

工程師主要集中在「電機」「資訊」「機械」「造船」「工業」科系；由於風電主要布建在外海，也需要「海洋工程」「環境工程」的跨領域能力。業務主要對應科系則是「企管」。

由於目前風電產業主要技術和投入廠商多來自國外，不管是工程師或業務，「英語能力」都是必備，有不少工作直接要求「外語系」畢業。

人才缺口年增7200人，「工程學門」最搶手

根據國發會推估，智慧製造產業未來需求每年約新增6400～7200人。不同領域最欠缺的人才有些許差異：

工具機：最需要機械設計工程師、組裝技術人才和檢驗測試工程師。對應的學科是「機械工程」「系統設計」「工業工程」「材料工程」。

智慧機器人：最需要機電整合類的電機工程師。此外，電子工程師、工業／生產工程師、產品應用工程師、測試工程師、軟體開發及程式設計師、廣告及行銷專業人才、售服工程師等八項，也有很高需求。

對應的大學學科是「電資工程」「機械工程」「綜合工程」「電算機應用」「企業管理」「行銷與流通」。

橡塑膠機：最缺電機工程師、機電整合應用工程師、軟體開發及程式設計師、廣告及行銷專業人才、售服工程師等五項。對應的大學學科是「電資工程」「機械工程」「電算機應用」「企業管理」「行銷與流通」。

電子設備：最缺機構設計工程師、業務工程師／行銷業務人才、電控設計工程師這三項。對應的大學學科是「電資工程」「機械工程」。

整體而言，智慧製造以「半導體電子、機械工程等工程研發相關」人才為最大宗，也需要「資訊軟體、品管安規、維修服務」等人才。為了因應全球化競爭，「行銷業務人才」也是招聘一大重點。對應的科系，以工程學門的「機械」「電資」「工業」「材料」最熱門；「行銷管理」也能在此領域找到好發展。

年需求增約千人，集中「工程」和「資通訊」領域

在「國機國造」「國艦國造」等政策推動下，國防部預估，包括國防航太、國防船艦等國防產業人才需求雖說人數不多，但呈現穩定緩升。

例如從2018～2020年，國防航太業平均每年新增需求370人，國防船艦業則為128人。此外，航空業受惠於國機製造，加上智慧製造的趨勢，預估相關人才需求平均每年增加443人。

細看相關職缺，排名前五是「工業及生產工程師」「機械工程師」「其他工程專業人員」「電機工程師」和「電子工程師」。所有職缺對應的學門，多集中在「工程及工程業」（56.5％）以及「資訊通訊科技」（23.2％）。

所以工程和資訊科系學生，未來求職時除了傳統科技與製造業外，不妨把平常比較陌生的「國防產業」納入考量，有望創造不同職涯新路。

人才需求新增不多，但六成企業處於缺人窘境

在新南向、新農業創新等農業轉型發展政策下，農委會預估，雜糧栽培業及農業機械業等新農業相關產業，新增人才需求會逐年遞增。以2018～2020為例，每年新增人力需求平均各是111和233人。但生物農藥及林業的需求呈緩步下滑，平均每年新增需求為78及57人。

在學科背景方面，各職務大多要求「生命科學」「工程及工程業」「農業」等學門。由於新農業將朝國外推廣，也需要有「法律」背景的「法規人才」。

新農業看似人才需求數不多，但根據農委會調查，有超過六成業者認為當前產業人才不足，甚至必須前往海外攬才，因此有心從事新農業的年輕人，不用擔心找不到工作。

台灣石化產業邁步轉型，化工類人才需求每年逾千人

循環經濟乍聽會以為是環保相關產業，其實政府規劃是鎖定「新材料產業」，希望透過材料革命，帶領產業朝「高性能、低能耗、無毒性、零廢棄」的國際趨勢前進。國內產業主力落在「石化業」上，這也是政府首先就選定高雄建立示範場域的原因。

國發會報告指出，台灣石化產業人才需求持平，每年新增人力約落在1100～1300人，其中最需要製程、研發、業務及管理四類，對應的專業學科都是「化學工程」，管理職務還會要求「企業管理」相關能力。

培養跨領域能力 站穩職場最佳位置

根據國發會《108~109重點產業人才需求推估調查》，「5+2產業」的職務需求以「資訊軟體」及「機械工程」最熱門。

跨領域能力，「機械工程」是最多產業要求具備的跨領域專業能力，其次是「專案管理」。

以綠能科技為例，機械工程師通常也必須身兼專案管理能力，甚至還要有電腦硬體或資訊軟體的專業；製程規劃工程師則需具備機械工程專業；業務銷售員需具備專案管理專業；營建施作人員需具備操作技術能力；操作技術人員需具備維修服務能力，可以說，具備「軟硬整合能力」是關鍵。

生物醫學領域方面，相關的機械工程、人力資源、專案管理及行銷廣告等職務，都需具備醫療保健專業。此外，若是專案管理職務，還需具備醫療專業能力；人力資源職務，則需具備專案管理能力，可見「專案執行能力」是生醫人員必備。

國防產業方面，機械工程師需具備資訊軟體、化工材料、製程規劃、專案管理的專業；製程規劃工程師則需具備資訊軟體、機械工程、化工材料、生產管理、專案管理能力；專案管理人員則需具備資訊軟體與製程規劃專業；維修服務人員則需具備機械工程及操作技術專業。

進一步分析這些職務對應的學科條件，可發現「工程」科系學生最受歡迎，有高達48.4％需要相關背景，其次是「資訊」。

想搭上5+2產業列車，可主修「工程」和「資訊」學門，也可將其當作跨領域目標，未來的求職路上，即可站上最有利的位置。

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【本文摘自遠見大學特刊；更多文章請上遠見雜誌官網

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