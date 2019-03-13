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瘋電影／梵谷：在永恆之門　繪出美景靈魂的後印象派

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文／賴賴

▲▼梵谷：在永恆之門。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是一部絕對必須要在大銀幕觀賞的電影，有大量的影像語言訴說何謂永恆，而導演也非常用心的在取鏡和運鏡上下功夫，只有大銀幕才能感受到這些訊息，電影本身就是梵谷一個人獨挑大樑，在他的世界裡，就只有貴人哥哥和高更，除此之外他的藝術人生超級乏味，也因此他得天獨厚的天賦異稟，讓他對於大自然的美景，有更深刻的感知，這種大膽描述一個人的內在與外在世界，難怪入圍奧斯卡最佳外語，這也太前衛大膽的創意了。

儘管是藝術電影，但是高更對梵谷的一席話，卻也是這部電影少數對白卻一針見血的見地，繪畫原本便是畫家眼中的世界，而這個世界並非就是真實的世界，所以美景當前，每個人所著重的部位不同，感動也不盡相同，這便是藝術最具魅力之處，正因人性不同，所以繪畫的價值便因人而異。

這部電影的美景處處，也深深感受到儘管梵谷住在家徒四壁的簡陋房舍裡，他工作的世界卻是五星級的豪華，而事實上這樣的美景，便可稱為永恆之門，只不過普通人看到的感觸與藝術家仍有不同，所以梵谷看到了永恆，而我們凡人只看到美麗。

梵谷所擅長的後印象派手法，並不被當時學院派認同，所以他的人生不僅窮困而且孤獨，在電影中可見他以濃厚的油畫彩墨，似是雕塑的視覺繪出立體感，手法俐落熟練且新穎，單看他繪圖過程恍如回到那個時代，而單只是一雙靴子，那幅畫真心更驚豔，在後來影響他聲名大噪的花瓶裡的向日葵，使他的努力被世人所見，但那時的他也已經精神崩潰入院治療了。

電影相當因人而異的感受，學過繪畫者來看，會更理解其中富含深意卻不多的對白內涵，整體感是好看的。美術系同學的功課電影，學畫者能心領神會的作品。

片　　名：梵谷：在永恆之門
英文名稱：At Eternity’s Gate
類　　型：歷史/傳記、劇情
上映日期：2019-02-22
片　　長：01時52分
導　　演：朱利安施納貝爾(Julian Schnabel)
演　　員：威廉達佛(Willem Dafoe) 、 邁茲米克森(Mads Mikkelsen) 、奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)
國　　家：瑞士、愛爾蘭、英國
語　　言：法語、英語
發行公司：車庫


劇情大綱

《梵谷：在永恆之門》聚焦於一代印象派巨匠文森梵谷自殺前的最後時光，走進一位儘管被懷疑訕笑、病魔纏身，仍創作出許多震撼人心、舉世所愛藝術作品的畫家的心靈與世界。這不是一部解剖式的傳記電影，而更像是基於梵谷的書信、他生命中的重大事件，所呈現出的事實、傳聞，以及那些清明時刻創造的吉光片羽。

▲▼梵谷：在永恆之門。（圖／yahoo）

▲藝術家只能把自身感受描繪出來，但是否被認同則見仁見智。

▲▼梵谷：在永恆之門。（圖／yahoo）

▲梵谷弟弟藉由買畫名義，以250法郎要求高更探望哥哥。

▲▼梵谷：在永恆之門。（圖／yahoo）

▲每個月靠弟弟的支柱過活。


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關鍵字：瘋電影,梵谷：在永恆之門,賴賴,威廉達佛(Willem Dafoe),邁茲米克森(Mads Mikkelsen),奧斯卡伊薩克(Oscar Isaac)

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