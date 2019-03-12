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友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木

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▲友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木。（圖／友達提供）

▲友達后里廠區櫻花步道。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣人熱愛賞櫻，友達（2409）后里廠區有個櫻花步道，就是自家員工種出來的山櫻花樹林，其實這是友達為了響應世界地球日和植樹節，連續12年舉辦的「Green Party綠色嘉年華」植樹活動，至今已經在全球廠區種下百萬棵樹木。

上週全台有雨，但是卻澆不息友達員工的熱情，特別在上週六舉辦連續12年不間斷的「Green Party綠色嘉年華」植樹活動，今年更首度邀請中部在地直接材料供應鏈夥伴，獲得15家企業共襄盛舉，還有友達北中南廠區近1500名員工及眷屬齊聚后里廠區，並在清晨低溫中不惜冒雨，偕老攜幼親手植栽約5000株小樹苗，幫助地球呼吸。

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▲友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木。（圖／友達提供）

▲友達1500名員工響應「Green Party綠色嘉年華」。（圖／友達提供）

友達光電董事長暨執行長彭双浪表示，友達綠色嘉年華活動意義非凡，不但藉由植樹行動讓環境充滿生機，更將親善大地的觀念向下一代紮根，同時友達導入綠色設計、綠色生產，乃至提供客戶綠色產品及服務，成果獲得各界肯定。

彭双浪強調，特別是落實綠色採購的部份，擁有永續理念一致的供應鏈夥伴們支持，共同致力在綠色低碳產品的設計與製造，期許將長期累積的永續經驗及技術，進一步分享、推廣及嘉惠供應鏈夥伴，逐步實現友達光電「超越企業社會責任，創造共享價值」的目標。

▲友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木。（圖／友達提供）

▲友達號召供應商夥伴植樹，攜手實踐環境永續理念。（圖／友達提供）
 
友達舉辦綠色嘉年華12年來，已經在全球廠區種下超過100萬顆樹，年吸碳量約1.8萬公噸，相當於2500座標準足球場面積的森林每年的吸碳量，不僅植栽總量再締新猷，歷年種植的樹苗存活率近達100%，其中位在友達后里廠區櫻花步道旁的山櫻花樹更已蔚然成林，每當綻放時節更成為員工賞花一隅，增添員工優質休憩空間。
 
今年友達植樹活動再度結合公益關懷，邀請台中啟明學校及財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設台中市私立家扶發展學園進行開場表演，並提供小朋友展現才華及參與校外活動的機會，同時，綠色嘉年華也延伸友達「優鮮台灣」計畫，將友達認養的契作農田稻米贈送給公益團體。

▲友達自己種櫻花步道　12年全球廠區種下百萬棵樹木。（圖／友達提供）

▲無畏清晨低溫及春雨滂沱，大小朋友們以熱情種下對土地的關愛。（圖／友達提供）

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關鍵字：友達,世界地球日,植樹節,櫻花

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