台股成交量低溫　證交稅連4負創2年來新低

▲台股成交低迷、營業天數不多，2月證交稅創下兩年來新低。（圖／記者邱顯燁攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今天公布前2月稅收，2月實徵淨額600億元，較去年同期增加38億元，計1至2月實徵淨額2,143億元，較上年同期增加107億元，占全年預算數9.0%。但是值得注意的是，證交稅已經連4個月負成長，但是不至於影響到今年的稅收目標。

根據財政部資料顯示，證交稅2月的實收淨額為46億元，不僅較去年同期減少13億元，減幅逼近兩成，且是2017年2月以來最低水準；今年前2個月年前2月證交稅累計實徵淨額110億元，年減29.5%，也創下2010年同期以來最大減幅。

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2月創下歷年新高稅目為菸酒稅及綜所稅，菸酒稅主因是春節因素提前進貨，綜所稅則因年終獎金扣繳稅款提前入帳所致。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，美中貿易戰開始後，影響到國際股市表現，台股也受到牽連，導致證券交易稅已連續4個月負成長。

而今年財政部預計證交稅的預算數是1129億元，財政部判斷，目前還不會受到影響，即使受到坡及，對於今年的稅收也不會有太大的影響。展望今年的稅收，陳玉豐表示，今年的有利因素包括基本工資調升、所得稅制優化措施等，期望可以推升稅制優化；雖然營所稅、證交稅及菸酒稅由於去年基期墊高的關係，使今年成長空間受到壓縮，但依舊樂觀看待。