與華映談判無果　銀行開始認損提列呆帳準備

▲華映財務困難，要爆發裁員事件，與銀行團的談判並不順利，銀行們紛紛已經認損，提存呆帳準備。（圖／資料畫面）

記者吳靜君／台北報導

華映將解雇勞工約2500人，瘦身逾5成，不僅如此，華映想要重整，但是與債權銀行之間的談判卻沒有結果，銀行眼看要回收恐怕有一段時間，因此開始提列呆帳準備。

華銀參與華映聯貸7億元，依照銀行資產評估分類及損失準備已經提存2%，預計年底要達到10%；土銀對於華映的曝險，自貸與參與聯貸5.4億元；綠能1.47億元都已經提足

請繼續往下閱讀...

至於合庫的部分，對華映的曝險12.76億元，其中自貸的部分為9億元，自貸3.76億元，已經提存4.7億元，提存率36.6%。彰銀、台企銀等都預計在這個月提存；華南這個月則繼續提存。

根據財政部的統計，公股對於華映的曝險就有68億元，而如果今年公股銀行開始陸續提存呆帳金額後，恐怕將會影響整體的獲利。土地銀行主管表示，站在銀行團角度，華映即便是聲請重整、還是債權債務協商，銀行都希望能指定會計師組成重整監督人團，不能由華映主導，才能在確保擔保品處分時的價格具有公平性、合理性。不過，土銀也表示，華映無論是聲請重整，還是債務協商，土銀都已經將最大損失提列備抵，因此對獲利不會有影響。