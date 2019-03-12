柯P也按讚的烘焙展亮點　奧斯卡晚宴指定甜點首度登台

▲今年的台北國際烘焙展將在本周五登場，台北市長柯文哲今（12）日出席展前記者會，期許漢餅能成為台北市最佳觀光伴手禮。（圖／台北市糕餅公會提供）

記者林淑慧／台北報導

台北國際烘焙展將在本周五登場，台北市長柯文哲今（12）日出席展前記者會站台，糕餅公會理事長高垂琮表示，今年共有1800個攤位參展，規模創史上新高，還請來用粉紅色可可製作的奧斯卡晚宴指定甜點，首度在台曝光，成為今年展期亮點。

柯文哲表示，台灣烘焙業的實力聞名世界，從2008年起，陸續有很多世界烘焙競賽的冠軍選手都是誕生自台灣，台北國際烘焙暨設備大展從一開始舉辦時的100攤，成長到近年的1000多攤，成長十多倍，而台灣烘焙業從原料到設備，已形成完整的產業鏈。

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高垂琮指出，今年烘焙展的規模又再次創新高，共417個廠商參展，總計1800個攤位，在各項國內外競賽持續舉辦的刺激，以及各大跨界產業進軍烘焙業，讓「全民瘋烘焙」已蔚為趨勢，預估今年展期將有機會突破16萬人次。

「今年展出的設備原料業者，也結合時尚趨勢，以亮麗外型吸引消費者的目光，」高垂琮說。以食品原料大廠德麥為例，特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，是奧斯卡晚宴指定甜點，在台灣首度發表曝光。

德麥食品總經理特助吳倩儂表示，比利時的巧克力製造商經過13年的研究，發現紅寶石巧克力得天獨厚的風味與色澤，找到了最佳的製作工法，保留了原始紅寶石可可豆的粉紅色澤，相當吸睛，預估可帶動展場人氣。

另外，高垂琮說，「漢餅創新大賽」是本屆烘焙展的重點賽事，決賽於3/15-3/17在烘焙展比賽區舉辦，將有15隊來自台灣各地的特色餅店相互較勁，並將舉辦「亞洲漢餅創新與市場契機」論壇，邀請來自亞洲各城市重量級產業領袖參與座談。