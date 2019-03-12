汽車旅館開毒趴　車後預備胎內藏1公斤K毒

▲台南市警五分局在汽車旅館內破獲毒品趴，查獲13名男女及1公斤K毒等各式毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局3月12日上午接獲線報指某汽車旅館疑有毒趴，警方到場發現該房間K煙彌漫，現場計6男7女13人，起出毒品咖啡包、一粒眠、K他命及K盤，還在許姓男子所駕自小客車後置物箱預備胎，起獲K他命1005公克，許嫌坦承不諱，全案依毒品罪嫌擴大偵辦。

台南市警局打毒中心，3月12日上午10時許接獲線報，通報台南市警五分局轄某家汽車旅館疑有人開毒趴，五分局長陳錦文指派專案小組現場監控，見時機成熟，由副分局長郭永益、副分局長謝承甫率偵查隊、警備隊、公園所20餘名警力前往查緝，警方到場該房間K煙彌漫，現場計有6男7女共13人。

警方於22歲李姓女子身上查獲毒品咖啡包1包重9.7公克、於25歲邱姓女子包包內查獲毒品咖啡包1包12.5公克、一粒眠10粒2.3公克；另現場桌上K盤二個，內分別有K他命1.2公克及1.4公克，桌K他命一包4.5公克。警訊中24歲許姓男子坦承為其所有。

警方再檢查在場人所駕駛之汽車，在自小客車後置物箱預備胎放置處，查獲K他命1005公克，經查該車亦為許嫌駕駛，許嫌坦承不諱，另在場5男5女經尿液初步檢驗均呈陽性反應，警訊中嫌犯等人互推稱不認識，全案依毒品罪嫌擴大偵辦，並報請台南地檢署檢察官指揮向上溯源查緝中。