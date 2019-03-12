房市回暖行庫房貸衝阿！土銀、合庫還要拚成長逾4%

▲合庫董事長雷仲達。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

房市近期從寒冬回穩，許多銀行董事長也逐步看好房市，土銀董事長凌忠嫄表示，未來房市是往上、往下不一而足，沒有同等的趨勢，要看區域性、穩定性和建案本身的特性，整體來看仍是持穩；合庫董事長雷仲達表示，房市雖未回到過去的榮景，但是也較去年回溫，谷底應該已過。

雷仲達表示，去年全國房屋買賣轉移棟為27萬棟，但是高峰是一年可以到40萬棟，因此房市的狀況尚未回到原來的榮景，但是可以說從谷底稍微回溫，應該不會

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而行庫的房貸逐步回穩，土銀土銀高層表示，去年土建融餘額是3280億，一月成長26億，今年目標餘額新增至3900億；土銀的房貸餘額現在8900億元，預計今年要增4.4%。行庫主管表示，根據公司內部調查，去年因為有幾個重劃區推案，光是新北市就有板橋江翠、新店央北、林口A7等重劃區，且林口A7合宜住宅也壓低整體區域房價，在建商讓利下，確實帶動房市交易量。

凌忠嫄表示，雖然今年國際局勢有較多不確定性，包含美中貿易戰、美國聯準會升息，金融市場波動加劇等，不可預測性高，但土銀長期以來在不動產領域都有所著墨，因此今年房貸業務仍可小幅成長。

合庫房貸至去年底大約近5000億元，今年預計要達到5144億元，年增率也達4%左右，但是合庫的房貸餘額與土建融資占存款、金融債約28％。雖然可以透過吸收存款來降低比重，但就要祭出更好的利率，消費者才願意來存，但對合庫來說資金成本就有所增加，所以還是整體而言還是希望法令可以鬆綁一些，讓合庫能有操作的動能。