誠美材投資昆山奇美1.1億美元　何昭陽強調4/26臨股會不變

▲誠美材董事長何昭陽。（圖／誠美材提供）

記者姚惠茹／台北報導

誠美材（4960）董事長何昭陽今天（12日）舉行線上記者會，主要是為了澄清昨天（11日）由何昭陽自己召開的董事會狀況，提到會中只有討論2個議案，一個是關於銀行拒絕動撥資金的問題，另一個則是昆山奇美的增資，通過投資昆山奇美1.1億美元。

何昭陽首先說明 昨天早上7點，副董事長葉美麗先與其他董事自行召開董事會，隨後由何昭陽本人在早上9時召開的董事會，蔡蒔銓、劉韋廷兩位獨董和葉美麗、陳俊雄兩位董事都親自參加，也是這段時間以來，兩位董事首次親自參加由何昭陽本人召開的董事會，而董事梁基磐，則是委託獨董劉韋廷代為出席，等於所有董事齊聚。

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何昭陽表示，這次董事會討論的議案只有兩個，一個是關於銀行拒絕動撥資金的問題，另一個是昆山奇美的增資，沒有討論其他的事項，特別是完全沒有討論到，解散子公司昆山奇美的臨時經營管理小組，還有撤銷4月26日即將要召開的臨時股東會事項，甚至沒有討論邀請誠美材大股東群創擔任策略性投資人的事，並強調根本沒有討論，怎麼會有共識出現。

何昭陽表示，這次的董事會，就是要討論如何解決問題，因為今年1月14日副董事長葉美麗急著以臨時動議當選董事長的爭議，以及在茂豐公司與茂宇公司的財務涉案等問題，引起銀行團的不安，導致資金被凍結的財務問題。

另外，何昭陽強調，昆山增資案也很重要，董事會決議最多投資1.1億美元，目前增資時程未定，增資來源除了自有資金外，也不排除發行全球存託憑證（GDR）或現金增資，主要是為了確保誠美材母公司能維持對於昆山奇美的控制。

最後，何昭陽表示，關於4月26日的臨時股東會，因為獨董劉韋廷認為要徹底解決目前的爭議，行使獨立董事的職權，由審計委員會通過，獨董劉韋廷所召開的臨股會，現在都按程序進行，沒有撤銷，期盼屆時可以徹底解決本屆董事會的各項問題。