怒嗆微軟孬種　郭台銘向小股東保證：鴻海不會有一分一毫損失

圖文／鏡週刊

對於微軟在美國提告鴻海侵權一事，鴻海董事長郭台銘火力全開反擊微軟霸權心態，還特別在上午祭拜前妻後，回到總部開記者會強調，微軟提出的訴訟絕對不會讓鴻海與富智康有任何損失，要股東放心。

「我想了一整夜沒睡，決定盤中開記者會不要讓小股東造成一絲一毫損失。」穿著「慈惠宮賜給的寶衣」選在亡妻逝世14週年，鴻海董事長郭台銘選在中午召開記者會，因為前一天全球軟體巨擘微軟在美國向鴻海與旗下富智康提出訴訟。

一大早8點多，郭台銘就在臉書粉絲團砲轟微軟霸權心態，還明指微軟此舉是想要敲山震虎，想要趁著中美貿易戰即將達成協議之際，藉著控訴鴻海，向大陸與美國官方要把微軟列入智財權保護範圍。

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郭董還拿出上午送妞妞與小虎上課時，在車上寫的洋洋灑灑2頁反擊網文給媒體拍攝，「今天花20分鐘寫臉書的所有東西是這幾年來，心胸最打開、心思最縝密、心中無雜念的一次。」郭台銘說。

▲重砲回擊微軟興訟 郭董保證鴻海不會受到損失。

郭台銘表示，美國是一個法律與制度嚴謹的國家，在沒有收到起訴書之前，都無法回應，這個延宕8年案子，卻選擇這個時機出手，而且事先告知媒體，都不知道告知我們，到今天的凌晨才知道，才收到了起訴書。

郭台銘直言，微軟欺負台灣企業，以為台灣企業都是軟土深掘（閩南語），台灣一點也不軟弱，「我站在這裡要為台灣科技業發聲，微軟孬種！一定要反擊！」郭董憤怒的說。

對於微軟此時開戰，郭台銘認為，為什麼微軟現在提告8年前的事情，選擇在中美貿易戰即將達成協議的時候，就是希望寫進中美貿易談判的合約裡面，達成他要的目的。

對於是否與客戶溝通，郭台銘嗆聲，我不需要跟客戶說明，我跟客戶簽約裡面都已經說清楚了，為什麼他不直接告我們的客戶呢？為什麼不去告中國手機品牌（華為）大廠呢？

對於這整件告訴，郭台銘直言，富智康的安卓客戶都是中國前3大、前5大的手機廠，之間的業務往來都有憑有據，不能公開，我想了一個晚上，微軟的心態，它還留在PC的時代，Wintel的時候予取予求，在PC的時代，微軟與英特爾聯手，幾乎是壟斷了全世界，HP、康柏、IBM、東芝等都要跟微軟報備。

郭台銘進一步說，現在iOS崛起，安卓是開放的平台，這次美國公司與美國公司之間的戰爭，是微軟跟谷歌之間的戰爭，微軟不敢跟谷歌收費，卻跑來跟品牌廠、代工廠收費，「這種霸權心態，從PC時代一直到現今，不得出此下招，我現在是很同情它，比爾蓋茲用了這些高層主管，只想用過去的老舊遺產想要延長PC時代帝國的美夢。」郭董忍不住砲轟。

「我們預期沒有任何損失的風險，微軟告我們拿不到一毛錢，不會有任何一分的損失，我也保證，FIH（富智康）也不會有任何一分的損失。」郭台銘向股東們保證。



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