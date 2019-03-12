華映裁員2500人面臨下市　金管會關切「應保障員工權益」

▲華映將大量解雇2500名員工。(龍潭廠)（圖／記者許靖騏攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

面板廠華映（2475）11日驚傳大幅裁員，解僱2500名員工，且華映正面臨下市危機，引起金管會關注，尤其在員工權益部分，金管會更要求華映應該依勞工相關法令辦理，依法保障員工權益。

金管會今天(12日)表示，有關大幅裁員，華映已經有依照規定發布重大訊息，且華映日前因財務狀況不佳，證交所已要求其按月公告高流動性資產及短期借款相關財務資訊等重大訊息。

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金管會接著表示，華映在2012年5月已經因淨值低於股本及連續3年虧損，遭證交所列為變更交易方法並納入公開資訊觀測站財務重點專區警示。華映在2013年5月淨值低於股本，3月10日及2016年12月向法院聲請重整，證交所除了請華映辦理資訊公開，並將其列為變更交易方法，且採分盤交易方式，提醒投資人注意。

金管會主委顧立雄今天出席立法院院會前受訪也說，債權銀行已經完全介入債權協商，債權銀行完全主導的情況下，華映應該要對債權銀行做充分的揭露。

顧立雄也強調，針對員工權益，華映一定要保障員工權益、合乎勞基法規範，華映目前還有一些營收，營收進來在員工權益保障上，會督促華映要符合相關法規。

▲華映將大量解雇2500名員工。(楊梅廠)（圖／記者許靖騏攝）