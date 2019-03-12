炒作？歐洲40%的AI新創公司並未投資AI技術

▲歐洲一項調查發現，有近半數自稱為人工智慧新創的公司實際上並未投資任何人工智慧技術。（圖／視覺中國）

財經中心／綜合報導

現在許多新創公司會打著AI旗號來吸引注意，但歐洲一項調查卻發現，有近半數自稱為人工智慧新創的公司實際上並未投資任何人工智慧技術。

CNBC報導，倫敦風險投資公司MMC Ventures研究2830家號稱使用人工智慧的公司，在查看過這些公司的資料、產品、網站及產品文檔後，發現其中有40%的企業並未採用任何機器學習技術。這項調查顯示出一個問題，即人工智慧一詞以已然成為新創公司的一句宣傳，這些新創公司希望能因此吸引投資並將自身定位在創新的最前線。

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MMC研究主管David Kelnar表示，現在的AI企業多半是大量的炒作。歐洲正在進入一個「人工智能創業時代」，每12家新創企業就有一家將AI納入其營運核心。而2013年調查時，50家新創企業中僅有1家採用AI。

新創企業稱自己為AI公司，可能是為了吸引更多資金。MMC調查發現，自2015年以來，AI公司在融資輪次中籌集的資金比傳統軟體公司多15%至50%。AI新創公司的估值也都高於軟體公司。

智慧財產權律師事務所Gill Jennings and Every的合夥人Peter Finnie表示，隨著企業希望他們的業務更具可投資性，AI專利申請量近來激增。「從智慧財產權角度來看，這種AI實際上幾乎沒有任何價值。」Peter Finnie直言，「人工智慧產業是個泡沫，可能會因此而破滅。」

企業及監管機構指出，造成這種現象的原因是缺乏統一的「人工智慧」定義。歐盟執行機構歐盟委員會將人工智慧廣義定義為一種技術，允許系統分析環境並以「某種程度的自治」做出決策。委員會目前正在製定一套關於人工智慧的指導方針，幫助建立明確的定義，並確保其用於道德目的。

據MMC的報告，英國是大多數歐洲AI新創企業的所在地，其中又以醫療保健領域最受歐洲AI新創公司歡迎，占了5分之一，此外金融、媒體、娛樂和零售也是AI熱門產業。