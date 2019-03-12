響應環保減塑　元大金控獲北市府表揚

▲元大金控。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／台北報導

元大金控落實環境永續發展承諾，為減少廢棄物產生，積極響應台北市推動「禁用一次性及美耐皿餐具」政策，於職場環境推動環保作為，成效深獲肯定，今(12)日元大金控及旗下子公司元大人壽聯袂出席接受表揚。

為響應台北市政府「禁用一次性及美耐皿餐具」政策，向同仁宣導減少廢棄物產生的具體作法，並落實於辦公職場，包括：召開會議時不提供杯水及塑膠瓶裝水，如有供餐，不使用一次性及美耐皿餐具、裝設飲水機台，鼓勵員工自備環保杯、向同仁宣導自備餐點與餐具，購置蒸飯箱與微波爐等設備以減少廢棄物產生、做好垃圾分類回收，統計垃圾量並進行秤重，達到各樓層垃圾與廢棄物減量目標等。

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長期致力實踐企業社會責任，元大金控集團屢獲國內、外專業機構獎項，連續兩年入選為富時社會責任新興市場指數FTSE4Good Emerging Index成員，並積極落實節能減碳、關注氣候變遷及綠色採購等環境永續經營面向。2018年元大金控暨子公司全台324個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；同時配合推行符合國際標準的能源管理系統，藉由擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會台灣分公司（BSI）頒發ISO 50001認證。

元大金控致力推動環境永續，旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及證金等6個子公司，於2018年取得首張「綠電身分證」，完成採購500張再生能源憑證。2018年度綠色採購總金額已達新台幣6,682萬元，連續7年獲行政院環保署頒發綠色採購績優單位表揚；2019年更取得國際碳揭露計畫專案組織（CDP）評比為「領導等級」A-成績，亮眼績效顯示元大金控集團的努力，充分贏得國際專業機構的高度肯定。

為秉持社會公民的責任，元大金控集團將持續落實環境永續承諾，透過同仁教育，宣導不使用一次性及美耐皿餐具，並號召一同加入環保愛地球行動，以實際行動投入環境保護，攜手將企業社會責任力量發揮到最大。