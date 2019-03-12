郭台銘公開親筆手稿　為股東利益放棄與亡妻午餐

▲郭台銘秀出女兒作業，背面就是自己親筆撰寫的手稿。（圖／記者陳家豪攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（12日）親自在鴻海土城總部召開臨時記者會，痛批微軟指控鴻海專利授權一事，根本是為了中美貿易戰，並砲轟這是微軟與谷歌的戰爭，卻拿鴻海來祭旗，並公開自己親筆撰寫的手稿，強調放棄與亡妻共進午餐，就是為了股東利益要站出來發聲。

根據《CNBC》上週報導，微軟已經在美國加州北區聯邦地方法院提起專利訴訟，指控鴻海子公司富士康未遵守雙方2013年達成的一項專利授權協議，該協議要求鴻海就特定產品，提出每年2次的專利費用報告，不過富士康並未依約提交，也未依協議支付費用，因此微軟向法院要求富士康支付相關費用。

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▲郭台銘秀出女兒作業，背面就是自己親筆撰寫的手稿。（圖／記者陳家豪攝）

今天是郭台銘亡妻林淑如的忌日，但是郭董放棄與愛妻共進午餐的機會，一早前往愛物園祭拜完亡妻之後，就趕下山召開臨時記者會，針對微軟專利訴訟提出反擊，強調美國是個法律嚴謹的國家，沒有收到起訴書之前不能有任何回應，但微軟選在此時放話給媒體，懷疑特別選在中美貿易談判進入尾聲之際出手。

郭台銘表示，這是美國跟美國的戰爭，微軟可以控告谷歌，但是微軟不敢，痛批微軟「孬種」，反而跟代工廠收費，強調這是微軟過去PC時代的霸權心態，現在手機時代以iOS為主，再來是安卓系統，Windows10沒人用才出此下策，向品牌廠、代工廠收費。

會後，郭台銘公開自己親筆撰寫的手稿，強調都是為了股東利益才要站出來發聲，所以在送女兒上課的路上都在想著這件事情，就直接拿著女兒的試卷來寫，強調不能讓微軟欺負台灣企業，以為台灣企業軟弱好欺負，這場記者會就是要告訴所有人，台灣一點也不軟弱。