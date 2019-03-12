私立住院醫師納《勞基法》　9月起也有退休金、資遣費了

▲勞動部公告，今年9月1日起住院醫師適用《勞動基準法》，不過主治醫師及公立醫院的住院醫師則不列入此範圍。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（12）日公告「醫療保健服務業僱用之住院醫師」，自108年9月1日起適用《勞動基準法》，住院醫師將成為勞基法的適用對象，規範工時、休息、休假等事宜，屆時與勞工一樣適用勞退新制，同時也有資遣費，不過主治醫師及公立醫院的住院醫師則不列入這次指定適用範圍。

「受僱醫師應受到與勞工的等同權益保障」是小英政府重要的勞動政見，各界對於醫師勞動權益應合宜保障，具有相當的共識。勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，醫師工作性質特殊、養成時間長，同時與民眾就醫權益相關，將醫師納入《勞動基準法》適用，必須同步考量工時及相關醫療制度調整等配套措施。

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此外，主治醫師則因自主性高、工作態樣多元，納入適用《勞動基準法》有難度，因此先指定該業僱用的住院醫師自9月1日起適用勞基法，但公立醫療院所依公務人員法制進用的住院醫師，已有相關公務人員法制規範，則不列入本次指定適用範圍。

黃維琛指出，住院醫師納入勞基法後，首先將有法定退休金，再者是法定職業災害保障，以及勞資雙方可尋求接受的工時範圍，因此對院醫師來說，9月後將會有明顯差別。

黃維琛說，住院醫師納入勞基法之前，勞動部曾與醫師相關團體，以及衛福部規劃人力補充培訓等相關配套措施，也提出住院醫師納入《勞動基準法》第84條之1工作者的需求，不過未來會審慎評估，將蒐集各界意見、召開勞動基準諮詢會、預告等程序。