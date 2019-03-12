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柯P轟動作慢　投審會：雙子星4日文件才齊全

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▲▼台北市長柯文哲轟經濟部，質疑雙子星案認定中資過程太久，投審會則說，相關文件月初才齊全，且認定中資不是只靠投審會就能完成。（圖／藍天集團提供）

▲台北市長柯文哲轟經濟部，質疑雙子星案認定中資過程太久，投審會則說，相關文件月初才齊全，且認定中資不是只靠投審會就能完成。（圖／藍天集團提供）

記者馮建棨／台北報導

台北市長柯文哲任內最大的投資案「雙子星大樓開發案」遲遲沒有下文，柯文哲今天（12日）重砲開轟經濟部，投審會回應，一切都依法處理，且相關審議文件4日才到期，且認定中資不是只靠投審會就能處理，還要等國安、兩岸專責單位協助。

被視為台北市短期內最大投資案的雙子星開發案，香港南海控股主席于品海以647億取得最優申請人資格，目前卡在投審會釐清是否有中資疑慮，柯文哲說，「在台灣要認定他是不是中資公司，投審會要花多少時間決定？這才是我的問題」，喊話投審會動作快一點。

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柯文哲指出，新公司成立後一個月內要簽約，但是新公司成立被投審會卡住；要不要讓中資投資不投資，也不要去爭辯這事情，但是你要認定他是不是一家中資公司，「這個我的問題是，請問在台灣要認定他是不是中資公司，投審會要花多少時間決定？這才是我的問題。

面對柯文哲質疑，投審會回應，雙子星案的投資人直到3月4日才備齊申請資料，而投審會早在資料備齊前，就已陸續將相關資料分送權責機關審查，絕無拖延。投審會強調，雙子星案因涉國安與陸資認定之議題，需國安、兩岸專責單位協助，非投審會可單獨認定。

▼台北市長柯文哲轟經濟部，質疑雙子星案認定中資過程太久，投審會則說，相關文件月初才齊全，且認定中資不是只靠投審會就能完成。（圖／藍天集團提供）

▲▼台北市長柯文哲轟經濟部，質疑雙子星案認定中資過程太久，投審會則說，相關文件月初才齊全，且認定中資不是只靠投審會就能完成。（圖／藍天集團提供）

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關鍵字：投審會,雙子星,柯文哲,台北市政府,經濟部,中資

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