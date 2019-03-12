韓總星國賣水果　商總：每人每5天吃1根就會跟外國搶著吃

▲商總理事長賴正鎰前往高雄市政府認購香蕉幫助蕉農。（圖／商總提供）

記者馮建棨／台北報導

全國商業總會理事長賴正鎰今天（12日）面見高雄市長韓國瑜，同時宣布認購近10萬公斤高雄香蕉，並且大讚台灣香蕉品質好，只要「國人相當於每人只要每5天吃1根香蕉，台灣每年生產的香蕉就不會生產過剩，甚至還會變成不夠吃，到時候就要跟外銷國家搶著吃」。

賴正鎰指出，旗山過去種植頂級香蕉而有「香蕉王國」的美名，這幾年隨農業轉型，種出來的香蕉品質更加精緻且穩定。旗山香蕉口感香甜，氣味濃郁，主要是旗山屬於河床地的山質土，適合香蕉生長，也是台灣香蕉外銷日本的主力。

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賴正鎰表示，台灣每年香蕉生產總產量約35.6萬公噸，平均4根香蕉約重1台斤，以台灣人口2153萬人來計算，相當於每人只要每5天吃1根香蕉，台灣每年生產的香蕉就不會生產過剩，甚至還會變成不夠吃，到時候就要跟外銷國家搶著吃。

不過賴正鎰也說，最近厄瓜多爾、菲律賓兩國香蕉競爭，出現出口壓力。加上今年香蕉受到暖冬影響而提前上市，無奈卻碰到春節九天連假，導致香蕉銷量因此停滯，高雄市政府在年後馬上開始加重外銷力道，希望能幫助高雄蕉農。

賴正鎰還說，商總正在與大陸方面搭線，希望協助台灣農漁產品外銷到大陸的數量能夠設法再增加。同時也希望兩岸能繼續在「九二共識」下，繼續和平穩定的交流，而且服貿與貨貿協議能夠繼續恢復洽談，這樣能讓台灣服務業與農產品能夠穩定出口，為台灣增加出口貿易能量。

▼商總理事長賴正鎰前往高雄市政府認購香蕉幫助蕉農。（圖／商總提供）