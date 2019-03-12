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3年後上路！值日夜班要「回歸工時計算」給加班費　勞部要廢34年函釋

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▲▼辦公室,撐頭,看電腦,上班族,無聊。（圖／記者彭懷玉拍攝）

▲勞動部宣布，2022年起元旦起值日、夜班必須回歸工時計算。（圖／記者彭懷玉拍攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部過去曾發布「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」，從事接電話、緊急事故通知等工作，並非是工作時間，因此薪資、工時皆不受《勞動基準法》規定，不過今（12）日宣布，2022年1月1日起停止適用，凡是值日、夜班的時段，都必須回歸工時計算。

1985年勞動部訂定「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」，針對事業單位在工作時間外安排勞工值日（夜），諸如從事收轉急要文件、接聽電話、巡察事業場所及緊急事故的通知、聯繫或處理等工作，則是行政指導，由於值日（夜）型態因非正常工作的延伸，歷年來並未認定為工作時間。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，這次修正重點第一個是增訂值日（夜）津貼建議數額，不應該低於「每月基本工資除以240再乘以值日（夜）時數的金額」，先前有立委、勞工團體反映企業給予津貼數額過低，一天頂多給300或500元，平常工作一天的薪水也不只這個錢。

為了促進職場性別平權，黃維琛指出，修正女性勞工值夜的規定，增訂雇主應提供必要的安全衛生設施或措施。不過若是在懷孕或哺乳期間的勞工，仍禁止從事值夜班。

黃維琛表示，值日（夜）時班最終將逐步回歸《勞動基準法》，現階段考量勞工健康及事業單位人力增補需求，仍需有緩衝期，因此這次修正一併訂定落日條款，將在3年後元旦起停止適用。至於影響人數，他說，目前來看，台電、中油、台水等國營事業比例較高，而民營事業人數則少一點，如傳統產業的工廠。

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關鍵字：勞動部,日夜班,雇主,勞基法,勞工,雇主,國營事業,黃維琛

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