▲是方電訊GCI上線，提供高安全性、高頻寬GCP私網連線服務。（圖／是方電訊提供）

財經中心／綜合報導

是方電訊11日正式宣布，已體驗Google Cloud優勢的國內客戶，自即日起可享有高速安全的Google Cloud Interconnect（GCI）專用連線服務。總經理劉耀元表示，是方雲端交換中心（Chief Cloud eXchange，CCX）開始在台灣提供GCI服務，為企業客戶量身打造高安全性、高頻寬的頂級私網連線環境，對於企業數位轉型及雲端化提供另一個絕佳選擇，也代表是方全面佈局雲端產業又邁進一大步。

一般而言，經由網際網路連接Google Cloud公有雲交換重要或大量資料，必須面臨網路連線品質的穩定性與安全性等議題，網路路由可能繞經國外第三地，不僅延遲性大增，安全性也無法完全達到大企業高規格資安的要求。

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作為全球公有雲服務領導品牌的Google Cloud,藉著品牌知名度、先進的雲端應用服務能力、資料在地化的優勢與較佳的連線速率，讓企業不僅能輕鬆存取位於Google Cloud的雲服務，更可享有Google Cloud所提供的優惠直連資料傳輸價格，故吸引了眾多的台灣本地企業爭相採用。Google Cloud完整的雲端應用解決方案，符合企業雲端發展需求，能有效降低企業高成本與高風險的資本支出，加速企業達成營運目標。

劉耀元強調，未來企業客戶只要透過是方全球VPN網路骨幹節點或本地固網專線的連接，就能享受高安全性、高頻寬、低延遲的私有連線服務，經由位在台北市內湖區的GCI 節點，更可直接存取Google Cloud位於全球55個區域的雲平台服務，除了大幅度節省國際連線成本，還能享有比公用網際網路更穩定、更安全的連線品質，再加上是方擁有ISO四重認證以及7*24小時全天候監控的在地化服務，絕對能夠滿足企業用戶對雲服務效益與安全管理的期待。