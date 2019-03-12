金控龍頭之爭　富邦金2月擠下國泰金奪回獲利王　

▲富邦金2月以EPS 0.78元奪回金控獲利王。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

15家上市櫃金控2月份獲利出爐！1月份原本由國泰金擠下富邦金登上獲利王寶座，但2月份獲利出爐，富邦金再度奪回獲利王。

15家金控2月稅後淨利533.91 億元，比起1月份311億元增加，但相較於去年2月仍然衰退3成，主要就是因為2月碰上農曆過年長假、工作天數少的影響。

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在15家金控中，單月獲利最高是富邦金，自結稅後淨利43.05億元，累計今年前2月稅後淨利79.96億元。富邦金每股盈餘(EPS)為0.78元，擠下國泰金的0.65元，順利奪回獲利王寶座。

但整體來說，15家金控獲利比起去年同期仍呈現衰退，15家金控中有8家金控前2月累計稅後淨利呈現年衰退的狀況，包括富邦金、國泰金、中信金、元大金、新光金、第一金、國票金、日盛金。尤其以新光金累計年衰退7成最多，國泰金也比去年衰退5成、富邦金年減3成。

關鍵在元月獲利包括國泰、富邦、新光三大保險型金控的衰退幅度太大，而以2018年元月獲利前四強國泰、新光、富邦與中信金來看，這四大金控2018年元月合計大賺約390億元，今年元月比去年同期少賺了243億元，衰退幅度超過六成，因此即使2月單月衰退幅度大幅縮減，中信金還成長，但仍拖累整體金控累計前兩月獲利衰退嚴重。

而兆豐金、台新金、玉山金、永豐金、華南金、開發金、合庫金則呈現獲利成長，其中永豐金年成長超過4成，台新金、華南金年成長也有超過2成。