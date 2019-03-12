影／航空雙雄搶飛義大利米蘭　長榮航預計明年第一季開航

記者林淑慧／台北報導

觀光市場持續成長，國籍航空雙雄華航、長榮航瞄準歐洲，有意開義大利米蘭航線，據權威消息人士透露，長榮航已在規劃中，最快明年第一季可望開航，預計每周飛航四班，而具體班表及訂票細節，今年中旬可望定案。

長榮集團今天舉行春節媒體餐敘，長榮航空董事長林寶水致詞時表示，依據國際航空運輸協會（IATA）調查，今年航空市場預估仍有5至6％成長，而今年油價看起來不會比去年高，加上客源穩定成長，只要「市場能量在就有希望」，對今年航空客運市場展望樂觀。

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▲長榮航空董事長林寶水今（12）日表示，今年油價不會比去年來得高，對客運的展望很有信心、很樂觀。（圖／記者林淑慧攝）

長榮航787機隊今年起陸續到位，林寶水表示，台灣赴日旅遊人口持續成長，長榮航看準趨勢，將新增名古屋、青森及松山航點，既有的日本航點也將增班營運。包括琉球、成田、福岡將增班營運，部分航點也將放大機型，以滿足旅客需求。

「同業都在買飛機，國際航空運輸協會預估今年市場有5至6％成長，代表能量還在，只要市場有能量在，（長榮航）就有表現的機會，加上今年油價不會比去年來得高，對客運的展望很有信心、很樂觀。」林寶水說。

長榮航空今年邁向30周年，林寶水表示，長榮航過去幾年營運成長不錯，「甚至有兩位數的成長」，今年營運預估會比較慢下來，但公司會透過機隊汰舊換新、新增航線等，利用過去成長的運能，發揮營運效益。

依據財報，長榮航去年第4季營收450.9億元，季減4.8%，年增7%，航空燃油均價季減5.3%，客運進入淡季，載客量從82.4%降至79.4%；法人預估長榮航第四季EPS 0.05元，毛利率為9.2%，全年EPS為1.42元。