權益不睡覺　5月報稅必知道的5大新規

▲今年報稅有5大新規，民眾報稅時不可不知，別讓自己的權益睡著了。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部去年公布的所得稅優化稅制、納稅者權利保護法施行細則調整及今年1月 份放寬列舉扣除全民健康保險費時，被保險人與要保人可不在同一申報戶內的限制。

KPMG安侯建業會計師事務所今(12)日表示，在今年(108年)5月份申報107年度綜合所得稅時都可以適用，新規定包含：1.綜合所得稅稅率調整、2.股利所得課稅選擇、3.調高扣除額標準、4.調整基本生活費保障、 5.放寬健保費列舉扣除要件。

請繼續往下閱讀...

一，稅率最高調整為40% 稅負負擔減輕

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師游雅絜進一步說明，107年綜合所得稅稅率調整為5%、12%、20%、30%、40%等五個稅率。

二，股利所得抵減8.5萬元，每戶最高抵減8萬元

而公司、合作社 或其他法人以87年度(含)以後年度盈餘所分配的股利或盈餘，可以選擇「合併計稅」 或「分開計稅」。如果是選擇「合併計稅」，就是將全戶股利及盈餘併入綜合所得總額課稅，並按全戶股利及盈餘合計金額的8.5%計算可抵減稅額，抵減應納稅額，每戶可抵減金額以8萬元為限。

反之，無論納稅義務人或配偶的各類所得採合併或分開計算稅額，全戶股利及盈餘不計入綜合所得總額，以全戶股利及盈餘合計金額按28%單一稅率分開計算稅額，再與其他類別所得的應納稅額加總，計算應繳(退)稅額，所以在股利課稅的選擇上，綜合所稅率在30%及40%兩個級距的納稅義務人，會選擇「分開計稅」較為省稅。

三，扣除額提高，四口之家123.2萬元以下有機會免繳稅

隨著調高標準扣除額為12萬元，與配偶合併申報者為24萬；另外，薪資所得及 身心障礙等特別扣除額調高為20萬元，而幼兒學前特別扣除額則調高為12萬元。單身族年收入在40.8萬以下、頂客族年收入在81.6萬以下及收入在 123.2 萬以下、育有兩個未滿五歲子女的四口之家，都可以不用繳稅。

▲調高扣除額，可以受惠的族群。（圖／KPMG提供）

四，基本生活費調高為17.1萬元 受薪階級受益

基本生活費修改為「每人17.1萬元 × 申報戶人數」與「免稅額+標準(或列舉)扣除額+儲蓄投資特別扣除額+身心障礙特別扣除額+教育學費特別扣除額+幼兒學前特 別扣除額」比較，如前者「每人17.1萬元 × 申報戶人數」大於後者，差額得自綜合所 得總額中再行減除，與之前年度相比，照顧了許多受薪階級。



五，父母的健保費非繳款人，申報扶養也可扣除 高所得者會受益

對於納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬之人身保險、勞保、國保及軍、公、教 保險之保險費，每人每年新台幣2.4萬元範圍內列舉扣除；雖健保費不受金額限制， 但都要符合「被保險人與要保人應在同一申報戶內」，才可列舉扣除。

財政部1月份新頒令釋規定，以眷屬身分投保者，無論與被保險人是否為同一申報戶，其健保費均 得由納稅義務人申報扣除，放寬健保費要求「被保險人與要保人應在同一申報戶內」 的規定。也就是說，實務上，當家中子女都有扶養父母之事實時，通常會協調讓最高所得者申報扶養，節稅效果最大；而由投保薪資最低者繳納父母的健保費，繳出的健保費會最少。過去因為申報扶養和繳健保費的人不同，申報扶養者無法申報列舉扣除父母的健保費，按財政部新規定，今年扶養者父母的健保費都可以列舉扣除。