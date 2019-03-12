開23K徵退役國手當工友　央行澄清：是體委會推薦再就業，非公開徵選



▲昨日有網友PO文，中央銀行開出月薪僅23K徵選「退役國手」工友。（圖／翻攝自臉書）

記者劉姵呈／台北報導

昨（11）日有網友在臉書的「爆怨公社」社團中貼文，指出中央銀行開出月薪僅23K至25K徵選「退役國手」工友，且徵才條件必須是「奧運、亞運、東亞運、世大運及國際單項運動會主辦的世界正式錦標賽等退役選手」；此徵才公告一貼出，引起網友熱議。今（12）日央行也特別對此提出澄清說明，這是央行請體委會推薦人選，輔導退役選手再就業方式，並非公開對外界徵選。

央行表示，2009年媒體報導聽障奧運等退役選手希望政府輔導就業，考量央行職員須經國家考試及格，於是配合提供工友職缺，洽請當時行政院體育委員會（現為教育部體育署）推薦須輔導就業之各級賽事退役運動選手，由本行評選進用。

▼中央銀行。（圖／記者李毓康攝）

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此外，央行表示，自2010年以來，央行進用教育部體育署推薦之各級賽事退役運動選手共計有22人 ，且根據央行官員了解，體育署也會篩選項目，有些特定項目的退役選手較難找到工作，會優先推薦給本行，並非僅限奧運選手；且央行希望替這些退役國手盡一份力，提供選項，體育署也曾多次函謝央行配合政府協助輔導退役運動選手就業。若選手找到更好的出路，他們也會另謀高就。

對於薪資待遇，央行也解釋，央行的工友起薪約2萬5千元，與一般機關學校工友相當，且日後待遇隨年資及待遇調整而增加。但此次徵才公告也引起民眾對退役國手出路的討論，更攸關社會觀感，央行表示，將洽會教育部體育署檢討，有關配合協助政府輔導運動選手就業，進用退役運動選手的措施。

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