影／長榮航看好客運前景　林寶水：市場能量在就有希望

記者林淑慧／台北報導

航空市場競爭愈趨激烈，長榮航空董事長林寶水今（12）日表示，依據國際航空運輸協會（IATA）調查，今年航空市場預估仍有5至6％成長，而今年油價看起來不會比去年高，加上客源穩定成長，只要「市場能量在就有希望」，對今年航空客運市場展望樂觀。

▲長榮航空董事長林寶水今（12）日表示，今年油價不會比去年來得高，對客運的展望很有信心、很樂觀。（圖／記者林淑慧攝）

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長榮集團今天舉行春節媒體餐敘，長榮航空董事長林寶水致詞時表示，過去一年全球經貿情勢變化大，美中貿易戰、全球經濟成長放緩、油價走高等因素，讓長榮航空去年一年營運比較辛苦，但整體表現還算不錯。

「同業都在買飛機，國際航空運輸協會預估今年市場有5至6％成長，代表能量還在，只要市場有能量在，（長榮航）就有表現的機會，加上今年油價不會比去年來得高，對客運的展望很有信心、很樂觀。」林寶水說。

長榮航空今年邁向30周年，林寶水表示，長榮航過去幾年營運成長不錯，「甚至有兩位數的成長」，今年營運預估會比較慢下來，但公司會透過機隊汰舊換新、新增航線等，利用過去成長的運能，發揮營運效益。

林寶水指出，長榮航空今年將新增6架波音787，運能可望成長，而所增運能規劃放在區域線，尤其是日本地區，長榮航不僅在既有航線將增加班次，也規劃新闢航線；至於遠程航線由於牽涉航權，仍需時間談判，但他強調「遠程航線也是既定目標。」