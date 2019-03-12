股期雙市向前衝　台指期反攻飆漲121點收10348點

▲美股終結連5黑，市場樂觀情緒高漲，台股期現貨也跟上這波走勢，盤中一度大漲逾百點，一舉攻破10300點關卡。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股道瓊工業指數飆漲200點，帶動亞股齊步走高，台股期現貨今（12）日氣勢強，雙雙突破10300點關卡，台股終場勁揚93.05點，收在10343.33點，成交量1098.71億元，台指期漲勢也不遑多讓，尾盤上漲121點，以10348點作收，成交量10萬9094口。

台股今天穩步攻堅，在蘋果股價強勢上攻帶動下，蘋概股吹起反彈號角，中小型股表現也活蹦亂跳，指數一度向上挑戰10400點關卡，盤中大漲逾百點，最高來到10382.12點，終場上漲93.05點，以10343.33點作收，漲幅0.91%，成交量1098.71億元。

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台指期今天貼近現貨走勢，指數開高走高，盤中一度大漲逾百點，蓄勢挑戰10400點關卡，電子期指、金融期指也同步走揚，分別上漲1.45%、0.75%，終場大漲121點，以10348點作收，成交量10萬9094口。

法人表示，國際股市回穩，加上蘋果股價表現強勢，帶動台積電、大立光等蘋概股向上攻堅，盤中大漲逾百點，突破10300點關卡，預期短線以個股盤整走勢居多，儘管外資尚未由賣轉買，仍得繼續觀察。