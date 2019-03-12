蘋概、光學股領軍衝　台股終場大漲93點收10,343點



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美股大漲終結連五黑，激勵亞股今（12）日氣勢，台股早盤也在蘋概股、光學股助威之下，盤中大漲超過120點，月線形成強力支撐，終場集中市場加權指數大漲93.05點，收10,343.33點，漲幅0.91%，成交量回溫1,098.7億元，並收復5日10日線。

美股大漲終止連五跌，外資調高蘋果目標價的同時，台蘋概股沾光，助向上挑戰年線一臂之力。在蘋概股大進補，蘋概三雄大立光早盤漲逾2%、台積電及鴻海也漲逾1%領軍下，集中市場加權指數開盤跳空大漲44.09點，以10294.37點開出，漲幅最大近90點，向上挑戰年線。

外資券商美林看好蘋果產品結構的調整，調高蘋果公司目標價到210美元同時，有望激勵台股的蘋果相關個股包括大立光（3008）、玉晶光（3406）今日股價都走揚，上漲2.9%、3.29%。台積電（2330）盤中漲逾2.5%，一口氣收復月線、10日線、5日線等所有短期均線，終場上漲2.17%、收235.5元；鴻海（2317）無畏微軟風波，上漲1.14%、收71.2元。

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其他蘋概股今天也表現強勁，包括美律（2439）、鴻碩（3092）、可成（2474）、欣興（3037）等盤中都走揚2%，終場漲1.1%-2.8%不等。

二線光學族群也因大立光吃補，揚明光（3504）大漲7.08%、其餘像是亞光（3019）、先進光（3362）都上漲0.8%-0.9%。

昨日宣布大裁員的華映，恐面臨下市，今天股價跳空跌停，在跌停板排隊等著賣出的委賣張數還高掛約1.5萬張；不過，其餘面板股受惠轉單效應，凌巨（8105）亮燈漲停，群創（3481）、友達（2409）均走揚逾1%。

蘋果被美林分析師調升目標價與發出25日春季發表會邀請函，激勵科技股領軍反攻，讓美國股市昨日終結五連跌，並創下六周來最大漲幅。而晶片製造商受到輝達（Nvidia Corp.）併購交易消息的激勵而上漲，最新的零售銷售數據也增強對經濟的信心。道瓊指數上漲200.64點，或0.79%，收25650.88點。標普500指數上漲40.23點，或1.47%，收2783.30點。那斯達克指數上漲149.92 點，或 2.02%，收7558.06點。費城半導體指數上漲31.67點，或2.40%，收1349.88點。