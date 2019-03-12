影／郭董：微軟想加入中美貿易戰談判　坐收漁利　

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）上週五（8日）在美國加州北區聯邦地方法院對鴻海提起專利訴訟，指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議。對此，鴻海董事長郭台銘今在鴻海土城總部召開臨時記者會向外界說明，並強調這是微軟與Google的戰爭。

會議中面對記者提問既然合約早已清楚載明，鴻海不可向外界透露代工細節，為何會有今日的訴訟紛爭，郭台銘強調這並非鴻海與微軟的問題，而是微軟與Google的戰爭，合約中不可透露的廠商指的是安卓廠商而非微軟，並且說「我非常感謝聯合報跟經濟日報，但你們沒有查清事實就把事情報那麼大。」郭董更表明未來再也不回答聯合報系的提問。

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另外，面對記者詢問代工的大陸廠商，鴻海方面也並未透露有何公司，但現場記者推測大陸品牌「華為」也在列，對此郭董則回應「這是你們說的不是我說的喔」。

微軟方面要求鴻海提供帳冊，但鴻海到目前未提供相關資料，鴻海表示因資料必須當作證據，因此無法對外公開。

郭董強調，鴻海與富士康絕對不會在此中有更多損失，反而會有更多訂單，因客戶信任鴻海的保密協定。

郭董說，此次微軟的目的並不是要向鴻海爭取巨額賠償，而是藉此讓微軟能加入到中美貿易談判當中，以坐收漁利，並表示「他這個Marketing做的真好」。

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