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美中貿易戰延燒「有如海浪起伏」　長榮張正鏞：是機會也是挑戰

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▲長榮海運董事長張正鏞今（12）日表示，貿易戰及新環保法規等因素，都將增加航商營運成本。

▲長榮海運董事長張正鏞今（12）日表示，貿易戰及新環保法規等因素，都將增加航商營運成本。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰引發全球貿易情勢動盪，長榮海運董事長張正鏞今（12）日表示，貿易戰及新環保法規等因素，都將增加航商營運成本，有如海浪一般起伏變化大，海運產業要轉好，恐怕還需要一至三年的時間，但對產業來說是機會也是挑戰。

長榮集團今天舉行春節媒體餐敘，長榮海運董事長張正鏞致詞時表示，近年全球各種不確定因素多，以海運而言，新環保法規上路，航商船隊積極汰舊換新，或是採用低硫油等，都將增加航商營運成本，產業前景遇風。

請繼續往下閱讀...

為提高空污防治，國際海事組織提出新的環保法規，規定自2020年起，全球船舶船用油硫含量不得超過0.5% m/m，這項規定對航運營運商影響甚鉅。新制上路後，航運業界估計全球海運燃料成本將上漲25%，約增加240億美元支出，全球海運運價會否因此大漲，格外引發外界關注。

張正鏞表示，國際海事組織（IMO）制訂的2020年船舶使用低硫燃料油規定，將在2020年正式上路，航商舊船加裝脫硫器，每艘船成本上看500萬美元，預估全球海運成本將大增。

長榮海運早有新船隊購置規劃，新訂造20艘11000TEU型船，將加裝除硫器設備，不僅能符合環保法規新制，油耗也將比現役的T型船大幅節省六成以上，中長期有助提升長榮海運的競爭力。

展望未來，張正鏞表示，將嚴控碼頭裝卸、內陸運輸、轉船運輸、燃油等四大成本，運用智能平台，強化船期油耗監控，縮短泊港作業時間，並善用最適船型搭配聯盟網絡，以發揮直航優勢來降低轉船成本；法人預估，長榮海運明年營運表現將比今年更好。
 

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