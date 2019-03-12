職災保險單獨立法草案重點出來了　投保薪資上限可調高至7萬2800元

▲職業災害保險單獨立法是小英政府重要的勞工政見，力拚上半年送政院。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部《職業災害保險法》初步草案重點出爐，今（12）日召開座談會，內容重點包括擴大納保對象、提升給付內容、合理分攤雇主職災補償的風險以及整合職災預防重建，其中投保薪資方面，上限按照勞退提繳級距訂為7萬2800元，下限則為基本工資，同時也提高雇主未申報處罰額度。

職災保險單獨立法是小英政府重要的勞工政見，整合現行相關法令，將職災保險單獨立法，建立預防、補償及重建體系，以提供勞工適足的保障，除了填補損失之外，同時也連結災前預防與災後重建工作。

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職災保險單獨立法有4大重點，首先是擴大納保對象，現行制度是4人以下事業單位勞工並非強制納保對象，發生職災事故無法享有給付保障，因此規劃未來只要受僱登記有案事業單位勞工，不論是受僱人數，皆強制納保。

▲勞動部今天召開「職業災害保險單獨立法」座談會，邀請勞工、工商團體一同參與討論。（圖／記者紀佳妘攝）

再者是提高投保薪資，現行勞保投保薪資上限是4萬5800元，不過發生職災時，雇主仍需填補勞基法職災補償責任，平均工資與平均投保薪資間的差額，因此職災保險投保薪資上限擬採勞退提繳級距第8組第44級為7萬2800元，而下限則訂為基本工資。

至於保險費率的訂定，勞動部考量立法施行之初，並無經驗可供參採，在基金累存足夠，同時也降低開辦初期保費調升對勞資雙方的衝擊，因此若從107年精算報告建議，規劃施行時按照最新一次勞保職災保險行業別費率表，平均費率為0.21%，來收保費，不足的部分由累存的保險基金攤提。

最後是提升給付水準，為反映職災勞工災前所得水準，參考先進國家職災保險、勞基法職災補償規定作法，規劃按照發生保險事故前6個月的月投保薪資計算；調整各項給付水準，包括醫療給付、傷病給付以及失能、遺屬年金改革改按投保薪資一定比例發給。