影／郭董批微軟停留PC時代　不找Google只敢找代工廠開刀

財經中心／綜合報導

微軟（Microsoft）上週五（8日）在美國加州北區聯邦地方法院對鴻海提起專利訴訟，指控鴻海未遵守2013年的一項專利授權協議。對此，鴻海董事長郭台銘今在鴻海土城總部召開臨時記者會，向外界說明。

▲鴻海記者會，董事長郭台銘親上火線說明。（圖／記者陳家豪攝）

請繼續往下閱讀...

郭董強調，鴻海很多資料不能公布給大家是要做呈堂證供，包含大陸手機廠提供的中文、英文版公文，表示鴻海有憑有據，並指責微軟仍停留在PC時代，對廠商予取予求，要報備全球出貨量，幾乎是微軟壟斷全球PC市場的操作系統；到了手機時代，微軟還未改善心態，郭董說明，此次事件是出於安卓有些專利侵犯到微軟的專利，這是微軟跟Google的戰爭，微軟不去告Google反而找代工廠開刀，不願承認自己在安卓系統節節敗退，反而用過去老的遺產爭取創新，並表示有點同情微軟。

事業群總經理池育陽表示，所有客戶都要求不能代為協商、代為支付，也不能透露產品相關訊息給微軟，鴻海未做任何安卓手機，所有客戶都有頭有臉，客戶聲明函中也載明不同意供應商披露任何產品訊息，同時不同意供應商將任何有關安卓的權利或專利代為支付。

▼鴻海事業群總經理池育陽（左）、董事長郭台銘。（圖／記者陳家豪攝）

► 郭董：微軟想加入中美貿易戰談判 坐收漁利