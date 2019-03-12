台電今年續推節電獎勵措施　省荷包還能每月拿84元獎勵金

▲台電今年續推節電獎勵措施，只要當月用電量比去年同期減少，每度電就能獲得0.6元的獎勵金，每個月最少還可領84元。（圖／取自經濟部訊息）

記者馮建棨／台北報導

台電去年（2018）推出節電獎勵措施獲得好評，今年（2019）持續舉辦並且加碼，只要在今年12月16日之前申請，就可獲得從登錄日開始的獎勵金。

經濟部今天（12日）在LINE官方帳號上提醒，民眾去年要是有參加台電「節電獎勵」的用戶，今年不用再報名，就享有獎勵資格．如果還沒報名，可以透過打電話、網路申請及臨櫃申請的三種方式。

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台電表示，今年節電獎勵活動從年初一直到12月16日為止，只要是住宅且包含住宅公共設施、國中小學、立案幼兒園，都可以申請，只要活動官網登錄參加電號或地址或是撥打電話1911服務專線、親自跑一趟台電服務中心臨櫃辦理，就可參加節電獎勵。

台電解釋，用電戶參加節電講活動，只要當期用電每節省一度，就能獲得0.6元獎勵金，如果美詞獎勵金低於84元者，就以84元來計算，每期(2個月)獎勵金以用電戶當期電費為上限。

▼台電今年續推節電獎勵措施，只要當月用電量比去年同期減少，每度電就能獲得0.6元的獎勵金，每個月最少還可84元。（圖／資料照）