247億買入50億賣出　紐約地標大廈遭以2折賤賣

▲2008年阿布達比政府基金以8億美元買下克萊斯勒大廈九成股權，近日以1.5億美元賣出。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

紐約天際線經典地標克萊斯勒大廈（Chrysler Building）竟遭以2折的低價出售給美國知名房地產商RFR控股。

華爾街日報引述知情人士報導，RFR控股與奧地利房地產公司SIGNA控股合資，以1.5億美元（約新台幣49.57億）買下克萊斯勒大廈。SIGNA控股在曼哈頓還擁有遊德裔建築師凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）設計的西格拉姆大廈（Seagram Building）。

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2008年阿布達比政府基金（ADIC，Abu Dhabi Investment Council）以8億美元（約247.3億台幣）拿下克萊斯勒大廈九成股權，不過金融海嘯過，紐約商業不動產的價值快速下跌，這棟高達77層樓的經典摩天大樓也面臨著各種挑戰，該棟大樓的擁有者於今年1月開始求售。與當年的價格相比，折價高達81%。

克萊斯勒大廈的所有人並無土地所有權，其所在土地是向柯柏聯盟學院（Cooper Union）承租，年租金從2年前的775萬美元暴漲至3250萬美元（約新台幣10億元），預測在2028年將漲至4100萬美元。

目前克萊斯勒大廈約有40萬平方呎閒置空間待出租，據知情人士透露，為吸引新廠商進駐，這棟屋齡近90的摩天大樓約需2億美元裝修。但房地產服務公司Compass仲介博爾斯雷利指出：「地租顯然是一大問題，除此之外，大樓陳舊且太經典，實難大幅翻新。」

克萊斯勒大廈由建築師艾倫（William Van Alen）設計，占地120萬平方呎，目前租客有MOSES & SINGER法律事務所、創新藝人經紀公司（CAA）及共享辦公室公司SPACES。